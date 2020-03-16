Четыре главные юридические ошибки малого бизнеса
Статья была впервые опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
Предприниматели начинают свое дело, не изучив организационные, юридические детали, а также вопросы, связанные с взаимоотношениями с госорганами. И это плохо заканчивается. Какие же юридические ошибки совершают предприниматели чаще всего?
1. Работа без бухгалтеров и юристов
Почти все считают, что достаточно скачать из интернета типовые формы уставов, хозяйственных договоров, равно как формы любых исковых заявлений, апелляционных жалоб и т. д. Но как не бывает одинаковых людей, так и не существует типового устава, договора и проч. Например, главные вопросы, которые закрепляются в уставе, касаются управления обществом, распоряжения долями в уставном капитале (включая процедуру выхода из состава участников) и распределения прибыли. В скачанном из сети уставе могут содержаться взаимоисключающие положения. Например, что участник может в любое время выйти из общества, но при обязательном согласии всех остальных участников. На практике это создает тупиковую ситуацию. Не меньше противоречий в пунктах о распределении прибыли. Вот у общества два соучредителя. Один участник настаивает на выплате дивидендов, а другой – на инвестировании прибыли в расширение бизнеса. В уставе стандартно написано, что для принятия решения нужно более 50% голосов. Участники не придут к согласию – бизнес парализован.
2. Неправильная организационно-правовая форма
Бизнесмены не считают нужным досконально разобраться в преимуществах и недостатках каждой формы. Например, преимуществом индивидуального предпринимателя (ИП) является его независимость от партнеров по бизнесу, более простой (по сравнению с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) бухгалтерский учет, упрощенная система налогообложения, меньшая административная ответственность (штрафы), хозяйственная самостоятельность, оперативность управления, ИП не нужен уставный капитал. Однако ИП отвечает по долгам всем своим имуществом. Пример: ИП, которого подвели поставщики, не смог погасить кредит. Банк обратил взыскание не только на имущество предприятия, но и на загородный дом, в котором проживали члены семьи предпринимателя.
Ответственность ООО ограничена лишь уставным капиталом. Другие преимущества ООО: более простая возможность получить кредит в банке, бо́льшая (по сравнению с ИП) степень доверия со стороны контрагентов. Минусы: двойное налогообложение прибыли (сначала налог удерживается с самого ООО как юрлица, а затем – с дивидендов владельцу бизнеса), необходимы наемные руководители (гендиректор, главный бухгалтер). Если же возложить руководство компанией на учредителей, возрастает риск субсидиарной ответственности в случае банкротства юрлица. Ликвидация ООО – очень продолжительная и затратная процедура. Тогда как ИП прекращается просто на основании заявления предпринимателя.
3. Бизнес в равных долях
Уставный капитал ООО нельзя делить в равных долях. Например, 50 на 50%. Доля одного из участников обязательно должна быть больше – это позволит избежать блокировки работы ООО при возможном конфликте. Дополнительные права участников с меньшим размером доли, в том числе право на компенсацию убытков, можно предусмотреть в уставе или корпоративном договоре. Например, указать, что если решение было принято по настоянию участника с бо́льшим размером доли (когда участник с меньшим размером доли был против) и оно привело к убыткам, то участник с бо́льшим размером доли обязуется эти убытки покрыть.
4. Работа не по месту регистрации юрлица или месту жительства ИП
Массовая ошибка – деятельность не по месту регистрации юрлица (для ООО) или месту жительства (для ИП), а также неполучение почтовой корреспонденции по указанным адресам. Бизнесмен рискует пропустить важный документ: акт сдачи-приемки, направленный по почте его контрагентом, досудебную претензию или определение о назначении судебного заседания по иску контрагента. Неявка за письмом на почту не является уважительной причиной. По закону направленное по официальному адресу, но не полученное адресатом письмо будет возвращено отправителю, но будет считаться врученным. Тогда акт сдачи-приемки, отправленный по почте, будет иметь силу двустороннего документа, а иск будет рассмотрен судом в отсутствие адресата. Пример: поставщику лаков и красок предъявили необоснованную претензию о некачественной продукции. Компания не получила корреспонденцию по адресу регистрации и пропустила судебный процесс, где бы у нее был шанс ходатайствовать об экспертизе и доказать необоснованность претензий. Поставщик процесс проиграл.