Почти все считают, что достаточно скачать из интернета типовые формы уставов, хозяйственных договоров, равно как формы любых исковых заявлений, апелляционных жалоб и т. д. Но как не бывает одинаковых людей, так и не существует типового устава, договора и проч. Например, главные вопросы, которые закрепляются в уставе, касаются управления обществом, распоряжения долями в уставном капитале (включая процедуру выхода из состава участников) и распределения прибыли. В скачанном из сети уставе могут содержаться взаимоисключающие положения. Например, что участник может в любое время выйти из общества, но при обязательном согласии всех остальных участников. На практике это создает тупиковую ситуацию. Не меньше противоречий в пунктах о распределении прибыли. Вот у общества два соучредителя. Один участник настаивает на выплате дивидендов, а другой – на инвестировании прибыли в расширение бизнеса. В уставе стандартно написано, что для принятия решения нужно более 50% голосов. Участники не придут к согласию – бизнес парализован.