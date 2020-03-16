Чем сегодня должны заниматься начинающие предприниматели
Статья была впервые опубликована в приложении к газете «Ведомости» – «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.
На открытие собственного бизнеса с каждым годом решается все меньше россиян. С одной стороны, сокращается потребительский спрос, у клиентов все меньше денег, с другой – растут налоговое бремя, коррупционные риски, недовольство судебной системой. По данным Global Entrepreneurship Monitor, только 2,2% трудоспособных россиян хотят завести свое дело, а пять лет назад желающих было 3,5%.
Новость хорошая – система поддержки предпринимательства инерционна, она продолжает развиваться, несмотря на высокую смертность молодых компаний и сокращение числа желающих воспользоваться этой поддержкой. Многие ведомства и компании ждут стартаперов с распростертыми объятиями, у них же есть утвержденные планы помощи новым компаниям, и эти планы нужно выполнять. Надо только подать заявку. Например, правительство Москвы раздает субсидии малым экспортерам, а также начинающим компаниям, желающим развиваться по франшизе. Московский гарантийный фонд выдает гарантии по банковским кредитам малому бизнесу, фонд Moscow Seed Fund – льготные займы на сумму от 0,5 млн до 36 млн руб. на срок до шесть лет. Процент одобрения заявок высокий, уверяют в департаменте поддержки предпринимательства и инновационного развития Москвы. Финансовые лимиты институтов развития (хотя и не всех) растут. В недавно опубликованном отчете Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) говорится, что объем фонда в 2018 г. составил 8 млрд руб., а в 2019 г. – уже 12,8 млрд руб.
Поэтому сегодня искусство основателя стартапов заключается даже не в умении убедить заказчика или договориться с поставщиками, а в выискивании нужных сайтов и ссылок. Кликнув на ссылку, можно попасть в акселерационные программы, получить грант или государственную субсидию на покупку оборудования и т. п.
Страна также охвачена модой на различные конкурсы: состязаются управленцы, IT-специалисты, студенты соревнуются в решении бизнес-кейсов. Для предпринимателей тоже придумано множество конкурсов: на лучший социальный проект, на лучший технологический стартап, на лучшего молодого предпринимателя и даже предпринимателя-школьника. Их сегодня устраивают и органы власти, и институты развития, и крупные компании. Победители получают рекламу, возможность провести пилотные проекты, а иногда и деньги. И этой модой следует пользоваться.
«Все, что тебе нужно, – ссылка на правильный сайт, – утверждал основатель компании проката самокатов «Самокат шеринг» Василий Быков. – Клик – и у тебя $100 000 инвестиций». В конце 2018 г., в очередной раз кликнув на ссылку, Быков подал заявку на конкурс управления транспорта г. Хельсинки на размещение 200 станций проката Samocat Sharing. И выиграл.