Новость хорошая – система поддержки предпринимательства инерционна, она продолжает развиваться, несмотря на высокую смертность молодых компаний и сокращение числа желающих воспользоваться этой поддержкой. Многие ведомства и компании ждут стартаперов с распростертыми объятиями, у них же есть утвержденные планы помощи новым компаниям, и эти планы нужно выполнять. Надо только подать заявку. Например, правительство Москвы раздает субсидии малым экспортерам, а также начинающим компаниям, желающим развиваться по франшизе. Московский гарантийный фонд выдает гарантии по банковским кредитам малому бизнесу, фонд Moscow Seed Fund – льготные займы на сумму от 0,5 млн до 36 млн руб. на срок до шесть лет. Процент одобрения заявок высокий, уверяют в департаменте поддержки предпринимательства и инновационного развития Москвы. Финансовые лимиты институтов развития (хотя и не всех) растут. В недавно опубликованном отчете Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) говорится, что объем фонда в 2018 г. составил 8 млрд руб., а в 2019 г. – уже 12,8 млрд руб.