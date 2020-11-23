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Антон Кармазин назначен замруководителя Россельхознадзора

Ведомости

Заместителем главы Россельхознадзора назначен Антон Кармазин. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ранее этот пост занимал Николай Власов. Он оставил свою должность в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Кармазин закончил Ростовский государственный университет путей сообщений, а также Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» и ФГОУ ВПО Горский Государственный аграрный университет. В 2005-2007 гг. работал директором Ростовского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». После этого три года руководил ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». В 2010 г. занял должность заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области, а затем возглавил это управление. В 2013 г. был назначен на пост руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям, и Республике Калмыкия, а в июле 2016 г. — руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, и Республике Калмыкия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных