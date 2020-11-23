Антон Кармазин назначен замруководителя Россельхознадзора
Заместителем главы Россельхознадзора назначен Антон Кармазин. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ранее этот пост занимал Николай Власов. Он оставил свою должность в связи с истечением срока действия служебного контракта.
Кармазин закончил Ростовский государственный университет путей сообщений, а также Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» и ФГОУ ВПО Горский Государственный аграрный университет. В 2005-2007 гг. работал директором Ростовского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». После этого три года руководил ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». В 2010 г. занял должность заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области, а затем возглавил это управление. В 2013 г. был назначен на пост руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям, и Республике Калмыкия, а в июле 2016 г. — руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, и Республике Калмыкия.