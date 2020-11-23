Джамбулат Хатуов стал председателем совета директоров «Росагролизинга»

Хатуов закончил Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт и Белгородский университет потребительской кооперации. До 2006 г. был председателем Совета депутатов Успенского района Краснодарского края и главой муниципального образования Успенский район. Затем два года возглавлял муниципальное образование город Армавир. С 2008 г. был первым заместителем главы муниципального образования и исполняющим обязанности главы города Сочи. С 2009 по 2015 гг. занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. В 2016 г. был назначен заместителем, а затем первым заместителем Министра сельского хозяйства России.