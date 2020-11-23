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Джамбулат Хатуов стал председателем совета директоров «Росагролизинга»

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Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов возглавил совет директоров «Росагролизинга». Об этом говорится в сообщении компании. Ранее эту позицию занимала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Хатуов закончил Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт и Белгородский университет потребительской кооперации. До 2006 г. был председателем Совета депутатов Успенского района Краснодарского края и главой муниципального образования Успенский район. Затем два года возглавлял муниципальное образование город Армавир. С 2008 г. был первым заместителем главы муниципального образования и исполняющим обязанности главы города Сочи. С 2009 по 2015 гг. занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. В 2016 г. был назначен заместителем, а затем первым заместителем Министра сельского хозяйства России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных