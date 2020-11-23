Вячеслав Цыганов назначен зампредом правления банка «Тинькофф»

Цыганов закончил Юго-Западный государственный университет по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Работает в «Тинькофф» с момента основания компании. С 2007 г. был руководителем управления архитектуры и технологий информационных систем АО Банк «Тинькофф Кредитные Системы». Спустя год стал директором по ИТ. С 2009 года занимает должность вице-президента по информационным технологиям.