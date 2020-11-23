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Вячеслав Цыганов назначен зампредом правления банка «Тинькофф»

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Вячеслав Цыганов назначен на пост заместителя председателя правления банка «Тинькофф». Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 

Цыганов закончил Юго-Западный государственный университет по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Работает в «Тинькофф» с момента основания компании. С 2007 г. был руководителем управления архитектуры и технологий информационных систем АО Банк «Тинькофф Кредитные Системы». Спустя год стал директором по ИТ. С 2009 года занимает должность вице-президента по информационным технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных