Павел Корж стал финансовым директором Qiwi
С 1 декабря 2020 года бывший финансовый директор Ozon Павел Корж займет аналогичный пост в Qiwi. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее эту должность занимал Владислав Пошморга. После его ухода и.о. CFO была его заместитель Варвара Киселева.
Корж занимал различные должности в PwC. Затем работал директором казначейства и корпоративных финансов и директором по финансовой отчетности в «CTC Медиа». После занимал должности финансового директора в маркетплейсах Ozon и Wikimart. До нового назначения работал финансовым директором банка Qiwi.