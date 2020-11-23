Павел Корж стал финансовым директором Qiwi

С 1 декабря 2020 года бывший финансовый директор Ozon Павел Корж займет аналогичный пост в Qiwi. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее эту должность занимал Владислав Пошморга. После его ухода и.о. CFO была его заместитель Варвара Киселева.