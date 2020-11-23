Михаил Полубояринов стал гендиректором «Аэрофлота»

Полубояринов закончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института и Академию народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Работает в структурах «Аэрофлота» с 1999 г. С 2000 по 2009 г. был заместителем гендиректора по финансам и планированию авиакомпании. Затем перешел в «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на должность директора департамента инфраструктуры. Спустя два года был назначен заместителем председателя Внешэкономбанка, еще через год стал первым заместителем. В 2017 г. возглавил совет директоров «Аэрофлота». До нового назначения возглавлял Государственную транспортную лизинговую компанию.