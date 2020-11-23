Евгений Дитрих назначен гендиректором ГТЛК

Дитрих закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная математика» и Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция». С мая 2018 г. руководил Министерством транспорта России. До этого возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, а также работал в Минэкономразвития.