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Евгений Дитрих назначен гендиректором ГТЛК

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Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих назначен на пост генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом говорится в сообщении ГТЛК. Ранее эту должность занимал Михаил Полубояринов.

Дитрих закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «прикладная математика» и Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция». С мая 2018 г. руководил Министерством транспорта России. До этого возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, а также работал в Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных