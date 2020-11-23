Виталий Лаук возглавит «Уралкалий» с 4 декабря
Совет директоров производителя удобрений «Уралкалий» назначил Виталия Лаука на пост генерального директора. Он приступит к своим обязанностям 4 декабря 2020 г., сообщила компания. Возглавляющий ее сейчас Дмитрий Осипов займется другими проектами внутри организации.
Лаук закончил Пермский государственный технический университет и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Работает в «Уралкалий» с 1990 г. Свой путь в компании он начал с должности горнорабочего. В 2016 г. Лаук стал первым заместителем технического директора, а в 2017 г. — техническим директором.