Виталий Лаук возглавит «Уралкалий» с 4 декабря

Лаук закончил Пермский государственный технический университет и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Работает в «Уралкалий» с 1990 г. Свой путь в компании он начал с должности горнорабочего. В 2016 г. Лаук стал первым заместителем технического директора, а в 2017 г. — техническим директором.