Анатолий Мещеряков покинул пост замглавы РЖД

Мещеряков закончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2004-2011 гг. работал директором по внешним связям в «Трансмашхолдинге», с 2009 г. — первым заместителем генерального директора. В 2011 г. пришел в РЖД на пост старшего советника президента компании. Спустя год стал вице-президентом РЖД. С 2017 г. занимал должность статс-секретаря — заместителя генерального директора РЖД по вопросам информационной политики и организации взаимодействия с органами власти.