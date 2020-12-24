Александр Исаевич возглавил Корпорацию МСП

Исаевич закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по направлению «Национальная экономика». В 2014 г. был назначен на пост начальника Управления подготовки и проведения земельно-имущественных торгов Департамента Москвы по конкурентной политике. С 2015 по 2018 гг. был заместителем руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике. До нового назначения был замруководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.