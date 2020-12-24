Илья Бахтурин назначен зампредом правления «Роснано»

Бахтурин ранее работал в сфере финансов и инвестиций в компаниях Goldman Sachs, JP Morgan, McKinsey & Co, Ernst & Young и Baring Vostok Capital Partners. Кроме того, трудился в Российском фонде прямых инвестиций, где был членом правления в должности директора по специальным инвестиционным проектам. В 2018-2020 гг. был членом набсоветов группы «Московская Биржа» и банка «Траст».