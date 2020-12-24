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Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала»

Ведомости

Помощник президента России Максим Орешкин стал председателем совета директоров «Первого канала». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры. 

Орешкин закончил бакалавриат и магистратуру Высшей школы экономики. В 2006-2010 гг. работал в ОАО «Росбанк». Затем два года руководил аналитическим блоком ЗАО «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк» по России и СНГ. С 2013 по 2015 г. работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. Позднее был замминистра финансов и министром экономического развития. Помощник президента России с января 2020 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных