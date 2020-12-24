Максим Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала»

Орешкин закончил бакалавриат и магистратуру Высшей школы экономики. В 2006-2010 гг. работал в ОАО «Росбанк». Затем два года руководил аналитическим блоком ЗАО «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк» по России и СНГ. С 2013 по 2015 г. работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. Позднее был замминистра финансов и министром экономического развития. Помощник президента России с января 2020 года.