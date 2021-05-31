Дмитрий Тетенькин назначен заместителем главы Минприроды

Тетенькин начал карьеру с должности рабочего первого разряда в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в городе Райчихинск. Позднее работал мастером строительно-монтажного управления, главным инженером, а затем и заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь». С 2018 года занимал пост советника главы Минвостокразвития. В апреле 2020 года был назначен на пост генерального директора «Корпорации развития Дальнего Востока».