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Наталья Бурданова стала замруководителя Росреестра

Ведомости

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Наталью Бурданову заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кабмина. 

Бурданова закончила экономический факультет Марийского государственного университета, а также Российскую академию народного хозяйства при Президенте России по специальности «юриспруденция». В органах Федерального казначейства работала с 2005 по 2011 г. Затем перешла в Министерство финансов. С 2014 по 2015 г. работала в Министерстве по делам Крыма, а затем стала заместителем директора Бюджетного департамента Минвостокразвития. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных