Наталья Бурданова стала замруководителя Росреестра

Бурданова закончила экономический факультет Марийского государственного университета, а также Российскую академию народного хозяйства при Президенте России по специальности «юриспруденция». В органах Федерального казначейства работала с 2005 по 2011 г. Затем перешла в Министерство финансов. С 2014 по 2015 г. работала в Министерстве по делам Крыма, а затем стала заместителем директора Бюджетного департамента Минвостокразвития.