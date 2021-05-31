Наталья Бурданова стала замруководителя Росреестра
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Наталью Бурданову заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кабмина.
Бурданова закончила экономический факультет Марийского государственного университета, а также Российскую академию народного хозяйства при Президенте России по специальности «юриспруденция». В органах Федерального казначейства работала с 2005 по 2011 г. Затем перешла в Министерство финансов. С 2014 по 2015 г. работала в Министерстве по делам Крыма, а затем стала заместителем директора Бюджетного департамента Минвостокразвития.