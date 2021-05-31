Сергей Павлушко стал первым заместителем руководителя «Системного оператора»
Сергей Павлушко назначен первым заместителем председателя правления «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Павлушко закончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети», получив квалификацию «инженер», а также в этом же вузе получил экономическое образование. С 2002 по 2003 г. работал диспетчером Оперативно-диспетчерской службы в филиале «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», затем был назначен начальником службы. С 2007 г. был заместителем главного диспетчера СО ЕЭС. В 2010-2015 гг. занимал пост директора по управлению режимами ЕЭС — главного диспетчера «Системного оператора». До нового назначения работал заместителем председателя правления компании.