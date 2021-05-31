Сергей Павлушко стал первым заместителем руководителя «Системного оператора»

Павлушко закончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети», получив квалификацию «инженер», а также в этом же вузе получил экономическое образование. С 2002 по 2003 г. работал диспетчером Оперативно-диспетчерской службы в филиале «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», затем был назначен начальником службы. С 2007 г. был заместителем главного диспетчера СО ЕЭС. В 2010-2015 гг. занимал пост директора по управлению режимами ЕЭС — главного диспетчера «Системного оператора». До нового назначения работал заместителем председателя правления компании.