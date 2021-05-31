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Сергей Павлушко стал первым заместителем руководителя «Системного оператора»

Ведомости

Сергей Павлушко назначен первым заместителем председателя правления «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. 

Павлушко закончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети», получив квалификацию «инженер», а также в этом же вузе получил экономическое образование. С 2002 по 2003 г. работал диспетчером Оперативно-диспетчерской службы в филиале «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», затем был назначен начальником службы. С 2007 г. был заместителем главного диспетчера СО ЕЭС. В 2010-2015 гг. занимал пост директора по управлению режимами ЕЭС — главного диспетчера «Системного оператора». До нового назначения работал заместителем председателя правления компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных