Игорь Коваль возглавил Росжелдор

Коваль закончил Университет Техаса в Эль Пасо (США). В 2007-2009 гг. работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Позднее перешел в Министерство экономического развития на пост начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций. Там он прошел путь до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. В 2017 г. стал главой департамента международного сотрудничества ОАО «Российские железные дороги».