Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов покинул пост
Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» на собрании принял решение об отставке Сергея Скуратова с поста генерального директора компании. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Его пост занял сын гендиректора, заместитель главы компании Кирилл Скуратов.
«Уверен, что слаженная работа и высокий профессионализм команды «Уральских авиалиний» во главе с Кириллом Сергеевичем позволят продолжить наращивать производственные показатели и обеспечить непрерывное развитие авиаперевозок на благо Урала и всей России», – отметил Скуратов.
7 августа стало известно, что совет директоров авиакомпании 8 августа рассмотрит заявление Скуратова о досрочном прекращении полномочий. 74-летний Скуратов также подал заявление об отказе от полномочий члена совета директоров и правления общества.
Сергей Скуратов родился в 1950 г. С отличием окончил Бугурусланское летное училище, а затем Академию гражданской авиации в Ленинграде по специальности «инженер-пилот». Профессиональный путь начал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота. Позже также окончил командный факультет Академии гражданской авиации.
В 1987 г. занял должность командира Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 г., после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию «Уральские авиалинии». Сейчас перевозчик является одним из крупнейших в стране, он эксплуатирует 52 авиалайнера Airbus.
Кирилл Скуратов родился в 1975 г. Окончил Уральский государственный экономический университет и Московский государственный университет управления. В авиакомпании он работает с 1996 г. В 2000 г. был назначен заместителем генерального директора по производству.