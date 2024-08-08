Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов покинул пост

Сергей Скуратов родился в 1950 г. С отличием окончил Бугурусланское летное училище, а затем Академию гражданской авиации в Ленинграде по специальности «инженер-пилот». Профессиональный путь начал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота. Позже также окончил командный факультет Академии гражданской авиации.