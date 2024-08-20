Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»

14 марта Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, бывший гендиректор киностудии покинул страну в конце прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении его знакомого пиарщика Антона Сафонова. 27 октября 2023 г. Тверской суд Москвы заключил Сафонова под стражу, его обвиняют в вымогательстве 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.