Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»
Эдуард Суворов назначен генеральным директором киностудии «Ленфильм». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.
Суворов временно исполнял обязанности гендиректора с 26 февраля.
14 марта Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, бывший гендиректор киностудии покинул страну в конце прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении его знакомого пиарщика Антона Сафонова. 27 октября 2023 г. Тверской суд Москвы заключил Сафонова под стражу, его обвиняют в вымогательстве 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
Гендиректором «Ленфильма» Щербаков был назначен 8 сентября 2020 г. До этого он был советником председателя Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», гендиректором АНО «Спорт высших достижений» Олимпийского комитета РФ. Кроме того Щербаков работал в администрации Волгоградской области, в ОАО «Стройтрансгаз» и был помощником министра регионального развития России.