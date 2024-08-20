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Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»

Ведомости

Эдуард Суворов назначен генеральным директором киностудии «Ленфильм». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Суворов временно исполнял обязанности гендиректора с 26 февраля.

14 марта Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, бывший гендиректор киностудии покинул страну в конце прошлого года в связи с расследованием уголовного дела в отношении его знакомого пиарщика Антона Сафонова. 27 октября 2023 г. Тверской суд Москвы заключил Сафонова под стражу, его обвиняют в вымогательстве 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

Гендиректором «Ленфильма» Щербаков был назначен 8 сентября 2020 г. До этого он был советником председателя Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», гендиректором АНО «Спорт высших достижений» Олимпийского комитета РФ. Кроме того Щербаков работал в администрации Волгоградской области, в ОАО «Стройтрансгаз» и был помощником министра регионального развития России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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