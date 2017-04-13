Мировая экономика

В Зимбабве хотят использовать коз и коров для залога по кредитам

Так власти хотят стимулировать кредитование и экономику
По данным Всемирного банка, в 2013 г. кредиты брали две трети населения, а в 2014 г. – только 4%
По данным Всемирного банка, в 2013 г. кредиты брали две трети населения, а в 2014 г. – только 4%
Tsvangirayi Mukwazhi / AP

В Зимбабве правящая партия президента Роберта Мугабе предложила законопроект, позволяющий использовать коз, коров и овец в качестве залога по банковским кредитам. Для этого их и другие «движимые» активы нужно будет зарегистрировать в Центробанке. Также закон обяжет коммерческие банки принимать их в качестве залога. Власти надеются таким образом стимулировать кредитование и экономику страны.

Министр финансов Патрик Чинамаса заявил парламенту, что в качестве таких активов могут использоваться машинное оборудование, автомобили, домашний скот и дебиторская задолженность. По его словам, реформа будет «способствовать вовлечению в финансовую сферу малого и среднего бизнеса, женщин, молодежи и других групп с недостаточным доступом к банковским услугам» и «увеличит доступность кредитов».

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Комментарии  ()
Ivanov6699
20:56 13.04.2017
Как зерно на элеваторах бгггг
00
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