В Зимбабве хотят использовать коз и коров для залога по кредитам

По данным Всемирного банка, в 2013 г. кредиты брали две трети населения, а в 2014 г. – только 4%

В Зимбабве правящая партия президента Роберта Мугабе предложила законопроект, позволяющий использовать коз, коров и овец в качестве залога по банковским кредитам. Для этого их и другие «движимые» активы нужно будет зарегистрировать в Центробанке. Также закон обяжет коммерческие банки принимать их в качестве залога. Власти надеются таким образом стимулировать кредитование и экономику страны.

Министр финансов Патрик Чинамаса заявил парламенту, что в качестве таких активов могут использоваться машинное оборудование, автомобили, домашний скот и дебиторская задолженность. По его словам, реформа будет «способствовать вовлечению в финансовую сферу малого и среднего бизнеса, женщин, молодежи и других групп с недостаточным доступом к банковским услугам» и «увеличит доступность кредитов».