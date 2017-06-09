Мировая экономика
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: ЕЦБ не смягчится

ЕЦБ исключил снижение процентных ставок

Это первый шаг к сворачиванию мягкой денежной политики

Европейский центробанк (ЕЦБ) не стал менять ­денежную политику. ­Базовую ставку он оставил на нулевом уровне, маржинальную – 0,25%, по депозитам – минус 0,4%. Также ЕЦБ пообещал сохранить программу покупки активов (60 млрд евро в месяц) до декабря 2017 г. или дольше, если потребуется. Но главное – ЕЦБ убрал из заявления фразу о возможном снижении ставок. «Уклон в сторону смягчения политики теперь в прошлом, – говорит экономист ING Карстен Бржески. – ЕЦБ сделал предварительный анонс, какими будут первые шаги к ­сворачиванию [программы покупки активов]» (цитата по FT).

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