Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: ЕЦБ не смягчится
ЕЦБ исключил снижение процентных ставок
Это первый шаг к сворачиванию мягкой денежной политики
- Алексей Невельский
- / Ведомости
Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что рост, вероятнее ускорится по сравнению с прогнозом, чем замедлится
Geert Vanden Wijngaert / AP
Европейский центробанк (ЕЦБ) не стал менять денежную политику. Базовую ставку он оставил на нулевом уровне, маржинальную – 0,25%, по депозитам – минус 0,4%. Также ЕЦБ пообещал сохранить программу покупки активов (60 млрд евро в месяц) до декабря 2017 г. или дольше, если потребуется. Но главное – ЕЦБ убрал из заявления фразу о возможном снижении ставок. «Уклон в сторону смягчения политики теперь в прошлом, – говорит экономист ING Карстен Бржески. – ЕЦБ сделал предварительный анонс, какими будут первые шаги к сворачиванию [программы покупки активов]» (цитата по FT).
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