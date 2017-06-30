Россия может ввести заградительные пошлины на экспорт макулатуры

Величина пошлин составит 43% от таможенной стоимости Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития предложило на полтора года ввести пошлины на вывоз макулатуры за пределы стран - членов Таможенного союза (в него, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Проект постановления правительства опубликован в пятницу, 30 июня, на портале проектов нормативных актов.

Величина пошлин составит 43% от таможенной стоимости, минимальный размер - 57 евро за тонну, сказано в проекте. Пошлину будут взимать при экспорте всех видов регенеририруемых бумаги и картона, а также старых и непроданных газет и журналов, телефонных справочников, брошюр и печатной рекламной продукции.

Необходимость введения пошлин на экспорт макулатуры авторы проекта объясняют резким ростом цен на нее на внутреннем рынке: в течение 2015 г. ее стоимость возросла с 6900 до 13 800 руб. за тонну, в феврале 2017 г. она составляла 10 500 руб. (без учета НДС). При этом произведенная из макулатуры бумага используется для упаковки социально значимых продовольственных товаров, напоминает Минэкономразвития.

Рост стоимости макулатуры на внутрироссийском рынке объясняется ростом ее экспорта на фоне дефицита: собирается только 3,25 млн т из 15 млн т ежегодно образующейся макулатуры, а собственные мощности в России уже способны переработать больше 4 млн т в год, следует из пояснительной записки к проекту.

Цель введения вывозных пошлин на макулатуру - «балансировка российского рынка с точки зрения выравнивания условий с украинскими и европейскими переработчиками», сообщает Минэкономразвития. Согласно пояснению ведомства поставки макулатуры были переориентированы с внутреннего рынка на экспорт в 2014 г., после резкого падения курса рубля. Основной импортер российской макулатуры - Украина, при этом основной рынок сбыта для украинских переработчиков макулатуры - Россия: здесь украинские и европейские переработчики являются основными конкурентами российских, отмечает Минэкономразвития.

В России за 10 лет - с 2007 по 2017 г. - в переработку макулатуры инвестировано более 300 млрд руб., отмечено в пояснении к проекту постановления.