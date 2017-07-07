Трамп разошелся с G20 во взглядах на мировую торговлю

Американский лидер считает, что она должна быть не только свободной, но и справедливой

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп John MacDougall / Reuters

На закрытой встрече лидеров стран G20, посвященной мировой торговле, было две позиции: позиция всех лидеров и позиция американского президента Дональда Трампа. Об этом журналистам на полях саммита рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин оказался единственным подошедшим к журналистам инсайдером, присутствовавшим и на встрече лидеров. После нескольких часов ожидания его окружили представители не только российских, но также западных и азиатских СМИ. Министр рассказал, какие темы обсуждали президенты России и США за закрытыми дверями. На вопросы ответил и министр финансов России Антон Силуанов.

Трамп много говорил об экономике США, о справедливости торговли. По его словам, дефицит торгового баланса США составляет $800 млрд в год, за это ответственны страны, представители которых сели с ним за стол на саммите, передал слова американского президента Орешкин. Лидеры других стран G20 говорили, что развитие торговли - это благо для мировой экономики и главное - это обеспечить справедливость распределения выгод, сделать так, чтобы экономический рост позитивно влиял на доходы всех групп населения. В основном вокруг этого и были обсуждения на саммите.

Российский президент Владимир Путин, выступая на саммите, указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле. «Президент Трамп говорил о справедливости международной торговли, но о какой справедливости можно говорить, когда существуют финансовые и торговые ограничения?» - передал слова Путина Орешкин.

Трамп и G20

Силуанов попытался объяснить слова Трампа. «Действительно, когда наш лидер выступал по вопросу мировой экономики, то обратил внимание на слова президента Трампа, сказавшего, что необходимо развивать торговлю, это является основой для экономического роста», - заявил министр.

«В позиции президента США присутствует протекционизм для своей экономики, для своих промышленников, который, по словам и идеологии нынешней администрации США, должен дать дополнительные позитивные стимулы для роста в США. Конечно, такой особый режим для крупнейшей мировой экономики к чему может привести - к тому, что кто будет заинтересован развивать свои производственные мощности, производство в США?» - сказал Силуанов.

Позиция стран G20 едина: неправильно, когда одна страна проводит политику, которая не соответствует общим взглядам. «Необходимо предотвращать экономические кризисы путем всеобъемлющего финансового регулирования, каждая страна должна придерживаться определенных принципов. Если мы говорим о том, что крупнейшая страна мировой экономики не будет этого придерживаться, тогда будет риск того, что там будут создаваться пузыри, что мировая экономика в определенный момент может опять дойти до того, что возникнут перегревы, основания для новых кризисных явлений», - пояснил Силуанов.

Недавно вышел отчет «Какие страны вводили торговые барьеры». С октября 2016 г. в этом списке лидируют США - 30 ограничений против других стран, Россия же ближе к концу списка (всего пять ограничений). Ярым сторонником свободной мировой торговли, по словам Орешкина, выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Общее впечатление: протекционизм - это минус мировой экономики, а если действовать сообща, это будет способствовать мировому экономическому росту», - сказал Силуанов. Если раньше динамика мировой торговли всегда была главным драйвером роста и темпы ее роста были в два раза ниже темпов роста мировой экономики, то сейчас эти темпы сравнялись, а иногда даже ниже, отметил Силуанов.

«Это нормально, что встреча лидеров этих двух стран затмевает повестку форума», - ответил Силуанов на соответствующий вопрос. Путин, по словам его министров, также, воспользовавшись моментом, рассказал об успехах российской экономики: она вышла из рецесссии, рост ВВП по итогам 2017 г. будет на уровне 2%. Один из рисков мировой экономики - большие накопленные долги, как государственные, так и корпоративные. Силуанов пояснил, почему президента России волнует этот вопрос: у России низкий госдолг, но развивающиеся страны его наращивают, а развитые не снижают (у некоторых стран он доходит до 100% ВВП), а это риски для всей мировой экономики.

Журналисты также спросили Силуанова, не страшно ли ему возвращаться в отель. «Вчера вечером так получилось, что мы с коллегами как раз попали в то место, где шли выступления антиглобалистов. Наш маршрут до гостиницы проходил через эти выступления. Но здесь никаких чрезвычайных ситуаций не было, немецкая полиция обеспечивает необходимый порядок», - рассказал он. По его словам, до гостиницы он с коллегами дошел без эксцессов.