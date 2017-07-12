Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Июнь ушел в минус

Счет текущих операций России впервые за четыре года стал дефицитным

Теперь единственное, что поддерживает рубль, – это приток капитала
  • Татьяна Ломская,
  • Маргарита Папченкова,
  • Елизавета Базанова,
  • Эмма Терченко
  • / Ведомости

Во II квартале состояние счета текущих операций России резко ухудшилось: дефицит составил $0,3 млрд, а в I квартале был профицит $23,3 млрд – такова предварительная оценка ЦБ. За последние 20 лет текущий счет был дефицитным трижды: в I и II кварталах 1998 г. и в III квартале 2013 г.

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