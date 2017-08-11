Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Власть растит начальников
Реформа госаппарата увеличила количество начальников
Сократить штат госслужащих удается, но лишь низовые должности, пришла к выводу Счетная палата
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Начальник – самая надежная должность для чиновника
Александр Коряков / Коммерсантъ
В 2016 г. численность чиновников не выросла, а сократилась, но оригинальным способом, рассказала президенту Владимиру Путину председатель Счетной палаты Татьяна Голикова: «Может быть, вас эта статистика немножко удивит».
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