ФРС не повысит ставки раньше декабря

Но приступит к сокращению своего баланса уже в сентябре, ждут экономисты

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Рынок делает ставки на ФРС

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ФРС не назвала дату перехода к сокращению баланса, но сообщила, что это произойдет, как только центробанк сможет последовательно поднимать процентные ставки Pablo Martinez Monsivais / AP

Федеральная резервная система США (ФРС) в следующий раз повысит процентные ставки в декабре, ожидает почти 75% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal (WSJ). Примерно столько же специалистов ждут, что ФРС начнет сокращать свой портфель активов размером уже в $4,5 трлн в сентябре. В опросе приняли участие 62 экономиста, но не каждый респондент ответил на все вопросы.