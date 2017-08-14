Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Рынок делает ставки на ФРС
ФРС не повысит ставки раньше декабря
Но приступит к сокращению своего баланса уже в сентябре, ждут экономисты
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ФРС не назвала дату перехода к сокращению баланса, но сообщила, что это произойдет, как только центробанк сможет последовательно поднимать процентные ставки
Pablo Martinez Monsivais / AP
Федеральная резервная система США (ФРС) в следующий раз повысит процентные ставки в декабре, ожидает почти 75% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal (WSJ). Примерно столько же специалистов ждут, что ФРС начнет сокращать свой портфель активов размером уже в $4,5 трлн в сентябре. В опросе приняли участие 62 экономиста, но не каждый респондент ответил на все вопросы.
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