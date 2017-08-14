Мировая экономика
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Рынок делает ставки на ФРС

ФРС не повысит ставки раньше декабря

Но приступит к сокращению своего баланса уже в сентябре, ждут экономисты

Федеральная резервная система США (ФРС) в следующий раз повысит процентные ставки в декабре, ожидает почти 75% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal (WSJ). Примерно столько же специалистов ждут, что ФРС начнет сокращать свой портфель активов размером уже в $4,5 трлн в сентябре. В опросе приняли участие 62 экономиста, но не каждый респондент ответил на все вопросы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике