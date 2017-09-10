Минфин выступил за сохранение налога на движимое имущество

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Чиновники выбирают между доходами и инвестициями в модернизацию Евгений Разумный / Ведомости

Минфин и Минэкономразвития решают судьбу налога на движимое имущество компаний – придумать новую льготу или отменить. Сейчас действует льгота и налог на имущество, поставленное на баланс после 2013 г., не платится. Так правительство хотело стимулировать бизнес активнее вкладывать в обновление производства. Но с 2018 г. льгота будет отдана на откуп регионам, которые должны решить в этом году, оставлять ее или отменить. До сих пор ни один регион не сделал выбор в пользу льготы. Подготовил такой законопроект только Татарстан, рассказывает директор Deloitte Василий Марков, а некоторые регионы уже публично заявили, что сохранять льготу не будут, – например, Челябинская область. В результате для большинства компаний с 2018 г. будет фактически возрожден налог на модернизацию. Разобраться с проблемой после встречи с бизнесом в конце августа поручил президент Владимир Путин.

Половина налога в подарок Обещанная премьером Дмитрием Медведевым инвестиционная льгота по налогу на прибыль касается покупки оборудования, модернизации, реконструкции производства. Минфин предлагает, чтобы эти расходы напрямую уменьшали сам налог на прибыль – максимум на 50%. Регионы смогут сами решить, будут ли они вводить у себя такую льготу.

В 2016 г. льгота сэкономила бизнесу больше 160 млрд руб., следует из данных ФНС. Из-за чего пострадали бюджеты регионов, которым и так не хватает денег. В 2018 г. налог может дать регионам около 130–150 млрд руб., оценивал ранее министр финансов Антон Силуанов. Для бизнеса же отказ регионов сохранять у себя льготу стал настоящей головной болью, жалуется руководитель налогового департамента крупной международной компании: многим придется серьезно менять инвестиционные планы. «Пытались объяснять это губернаторам, но региональные власти предлагают построить что-то еще и снизить на это имущество ставку», – рассказывает он.

Минэкономразвития предложило радикальный способ решения проблемы – отменить с 2018 г. налог на движимое имущество бизнеса. Против Минфин, у которого есть альтернативный вариант: ввести налоговый вычет по аналогии с обсуждаемой сейчас инвестиционной льготой по налогу на прибыль. Компания сможет уменьшить налог на движимое имущество на сумму инвестиций в новое оборудование, рассказал на Московском финансовом форуме (МФФ) замминистра финансов Илья Трунин. Законопроект разработан и на следующей неделе будет направлен в ведомства и правительство, уточнил представитель Минфина.

То, что Минфин готов на компромиссы, хорошая новость, говорит партнер KPMG Нина Гулис, но предложенный вариант нужно тщательно прорабатывать. Если у компании небольшой налог на движимое имущество, а инвестиции большие, льгота сгорает – перенести неиспользованную часть вычета на следующий год нельзя. База для налога – это остаточная стоимость, которая рассчитывается как разница между первоначальной стоимостью и амортизацией, рассказывает Марков. Но для оборудования средние сроки амортизации – 3–5 лет, а все, что старше, обычно и так почти не облагается налогом, объясняет он. Норма будет невыгодна компаниям со старыми фондами, которые собираются серьезно вкладывать в модернизацию, говорит Гулис, для них льгота будет минимальной, зато на следующий год с нового оборудования придется платить больше налогов, если модернизация не продолжится. Выгодной она будет тем, у кого уже сейчас много нового имущества и, как следствие, высокий налог, продолжает она. Но зачем обновлять и без того новое оборудование, говорит Марков.

Схема слишком сложная, компаниям будет сложнее просчитывать инвестиционные планы, предупреждает Марков, лучше просто отменить налог. Во всем мире налога на движимое имущество и вовсе не существует, говорил на МФФ партнер Deloitte Геннадий Камышников.

После введения льготы многие компании обновили свои фонды, рассказывает председатель совета директоров крупного промышленного холдинга. Самой болезненной отмена льготы будет для производственных, нефтегазовых, инфраструктурных компаний, включая телекоммуникационные, говорит Марков: чем больше купят нового оборудования, тем выше будет налог.

Отмена налога решит многие проблемы, говорит Гулис, в том числе связанные с ограничениями в применении льготы. Сейчас она не распространяется на имущество, которое компания передала зависимой организации. Многие перерегистрировали имущество на аффилированные компании, чтобы не платить с него налог, жаловались регионы. Но некоторые специально закупали оборудование у таких структур – это дешевле и безопаснее, рассказывал Марков.

Предложенная Минфином конструкция все равно лишит регионы части доходов, предупреждает чиновник. По данным Счетной палаты, на начало июня у 38 регионов общий дефицит бюджетов достиг 55,3 млрд руб., общий госдолг регионов на 1 августа – 2,2 трлн, следует из данных Минфина. Последние 10 лет регионы страдали от федеральной налоговой политики, указывал аналитик S&P Карен Вартапетов, федеральные льготы почти всегда оказывали негативное влияние на региональные бюджеты. Федеральный центр вводит льготу, но бизнес ни за какие показатели по инвестициям не готов нести ответственность, жаловалась на МФФ вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Москва в ближайшее время планирует подробнее рассматривать применение льгот, рассказала она, и предоставлять их только в обмен на инвестиции в городе. Принимать налоговые решения одного уровня, влияющие на другой, недопустимо, поддержал ректор РАНХиГС Владимир Мау.