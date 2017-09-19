ООО «Глосав» выполнит эту работу для Минтранса за 9,3 млн рублей

Компания Игоря Ротенберга разработает концепцию пропуска через границу России Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Глобальные системы автоматизации» (ООО «Глосав») выполнит для структуры Министерства транспорта научно-исследовательскую работу по теме «Разработка концепции интегрированной системы пропуска через государственную границу России». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-маркетинг», компания выиграла конкурс подведомственного Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация». Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании является Игорь Ротенберг.

Начальная цена контракта составляла 9,533 млн руб. «Глосав» предложил выполнить работу за 9,295 млн руб., сообщает агентство со ссылкой на материалы сайта госзакупок. Другой участник конкурса, ООО «Газинтех», предложил выполнить задание за 9,4 млн руб. (согласно «СПАРК-Интерфаксу», компания на 90% принадлежит Андрею Рудакову, остальное - у Артема Рудакова).

Победителю конкурса предстоит проанализировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую требования к оборудованию и оснащению многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП), а также схемы организации пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств и товаров. Условия конкурса предполагают, что он изучит работу МАПП «Торфяновка» на границе с Финляндией и «Верхний Ларс» на границе с Грузией, уточнит требования по ее автоматизации, разработает научно обоснованные предложения по структуре и содержанию проекта концепции системы.

Еще одна компания с участием Игоря Ротенберга - ООО «РТ-инвест иранспортные системы» - реализовала проект системы взимания платы с грузовиков «Платон». Она принадлежит на 50% «РТ-инвесту», структуре «Ростеха», на 50% – Игорю Ротенбергу.