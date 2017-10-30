Экономика
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Елизавета Базанова|Татьяна Ломская
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: ЦБ готовится к нейтралитету

ЦБ готов отказаться от умеренно-жесткой политики

Но не сразу, а постепенно: риски быстрого снижения ставок все еще высоки

На заседании в пятницу ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 25 б. п. до 8,25%, подтвердив прогнозы экономистов, которые ждали от регулятора осторожного решения. За медленное снижение ставки ЦБ критиковали в октябре и Минфин, и Минэкономразвития. Но регулятор получил поддержку от президента – рисков для зависимой от сырья экономики все еще много, заявил Владимир Путин.

Несмотря на рекордное замедление инфляции до 2,7% (на 23 октября) в годовом выражении, риски ее ускорения выше, чем чрезмерного замедления, говорится в заявлении ЦБ. Сильное же замедление связано с временными факторами: повышенным предложением сельскохозяйственной продукции в сентябре и эффектом от укрепления рубля. К концу года инфляция составит около 3%, но затем ускорится до 4%, ждет ЦБ.

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