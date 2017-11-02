Аналитики Центробанка узнают о росте экономики из СМИ

Экономика станет новостной Андрей Гордеев / Ведомости

Для оперативной оценки экономической активности данных Росстата недостаточно: они публикуются по итогам квартала, да еще и опаздывают на месяц-полтора, говорится в исследовании департамента исследований и прогнозирования ЦБ (может не отражать официальную позицию регулятора). Чтобы восполнить пробел, его аналитики представили новый опережающий индикатор экономической активности, рассчитанный на базе «ежедневного анализа новостных сайтов с применением машинного обучения». По задумке автора исследования Ксении Яковлевой такой индекс даст возможность оперативно оценивать ситуацию в экономике еще до публикации официальной статистики.

Индикатор позволил достаточно точно предсказать движение индекса экономической активности PMI, говорится в исследовании. Рассчитан он на базе 50 000 новостей, опубликованных с января 2014 г. по август 2017 г. на неком «информационном ресурсе, посвященном экономической тематике». Каком именно – ни автор, ни представитель ЦБ не уточнили. Это vesti.ru, рассказали человек, знакомый с исследованием, и человек, знающий источник данных для него.

В октябре у этого сайта, по данным LiveInternet.ru, было 16,5 млн уникальных пользователей, он занимал 9-е место среди новостных ресурсов России. Несколько сотрудников vesti.ru сказали, что не знают об использовании их сайта для расчета индикатора. Представитель ВГТРК от комментариев отказался.

Больше больших данных Разработанный индикатор не последний: в августе директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов сообщал Bloomberg о планах создать «целую линейку» индексов на основе big data, в том числе опережающий показатель по рынку труда и индекс ценового давления.

Использовать государственное СМИ – это как оценивать экономику СССР по статьям из газеты «Правда», считает человек, знакомый с исследованием. Лучше было бы диверсифицировать базу данных, рассуждает декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий, хотя vesti.ru могут собирать вполне релевантную информацию, сама по себе госсобственность не обязательно недостаток.

Регулятору стоит не просто давать рынку аналитику, но и поддерживать репутацию организации, проводящей глубокие исследования, а это предполагает раскрытие источника информации, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Почему он этого не сделал, трудно сказать, продолжает она: возможно, дело в том, что, какое бы СМИ его аналитики ни выбрали, часть аудитории его не одобрит и сочтет ангажированным. Анализ информации на базе единственного СМИ может приводить к искажению результатов – медиа субъективны, нужен спектр мнений, считает партнер Matrix Capital Евгений Гавриленков. Опираться на один источник можно, если он профессиональный, спорит Орлова.

Аналитики ЦБ продолжают традицию текстового анализа, самый известный пример – индекс экономической неопределенности, разработанный Скоттом Бейкером, Николасом Блумом и Стивеном Дэвисом из Национального бюро экономических исследований США, рассказывает экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Индекс позволяет рассчитать, насколько активно в СМИ обсуждаются принципиальные экономические вопросы – например, бюджет, – и понять, ждет ли бизнес изменения правил игры. Многие регуляторы опробовали этот опережающий индикатор, полагает Исаков.

Публикации СМИ так или иначе учитывают информацию официальной статистики, так что индикатор явно не «опережающий», считает Гавриленков. Разработанный аналитиками ЦБ индикатор передает информацию из прошлого, даже не настоящего, согласен чиновник экономического блока: «Медиа отражают запаздывающие ожидания – первое полугодие мы активно росли, СМИ по привычке писали, что все плохо».

Однако стандартные показатели экономической статистики действительно отстают, признает Исаков: «Это можно сравнить с тем, как астрономы смотрят на небо и видят свет звезд, который шел к нам многие годы, а тех звезд уже не существует». Как опережающие индикаторы используются, например, статистика Ассоциации европейского бизнеса по продажам автомобилей, данные по потреблению электроэнергии и грузоперевозкам, перечисляет он.-