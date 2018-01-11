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Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Brexit оплатят туристы

Евросоюз хочет увеличить сборы с туристов и налоги из-за Brexit

Его бюджет потеряет до 15 млрд евро из-за выхода Великобритании из блока

Европейский союз ищет способы компенсировать потерю 12-15 млрд евро в год в своем бюджете из-за выхода Великобритании из блока. Еврокомиссия хочет сделать это с помощью сборов с иностранных туристов, а также налогов на пластиковую упаковку и сборов за выбросы парниковых газов.

ЕС предстоят тяжелые переговоры о новом бюджете, который будет действовать с 2021 г. минимум пять лет. Великобритания сейчас направляет больше средств в общий бюджет, чем забирает из него. Поэтому Брюссель хочет, чтобы остальные 27 членов блока увеличили свои взносы после Brexit.

Но Еврокомиссия предлагает и другие пути увеличения доходов бюджета ЕС. С 2020 г. в действие должна быть введена система авторизации въезда в ЕС (ETIAS) иностранцев, имеющих право безвизового въезда в Шенгенскую зону. Это граждане, например, таких стран, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия; после выхода из ЕС к ним присоединится и Великобритания. Ожидается, что ежегодно пограничный сбор будет взиматься с 30 млн путешественников. Предполагалось, что он составит 5 евро, но теперь власти ЕС думают увеличить эту сумму.

Кого еще коснется пограничный сбор

В апреле 2017 г. Европарламент проголосовал за предоставление права на безвизовый въезд в ЕС гражданам Украины. Безвизовый режим для них вступил в силу 11 июня. Благодаря ему украинцы могут не более 90 дней в течение полугода проводить в странах ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Но при этом безвизовый режим не дает им права на работу в ЕС.

Брюссель также думает ввести на всей территории ЕС налог на пластиковую упаковку, чтобы снизить урон, наносимый окружающей среде. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что об этом налоге будет объявлено в мае. Но Брюссель еще не решил, будут его платить потребители или производители.

Кроме того, Еврокомиссия хочет, чтобы взимаемые странами сборы за выбросы парниковых газов шли не в национальные бюджеты, а в общий бюджет ЕС.

Для изменения налоговой системы в ЕС требуется согласие всех членов блока. Но входящие в него страны ревностно охраняют сферу национальной налоговой политики и давно сопротивляются попыткам Брюсселя увеличить доходы за счет налогов, действующих на всей территории союза.

350 млн фунтов

теряла экономика Великобритании в неделю. Расчеты Financial Times, основанные на 14 различных оценках, показали, что ВВП Великобритании примерно на 0,6–1,3% меньше, чем мог бы быть, если бы страна проголосовала за сохранение членства в ЕС

Бюджет ЕС на 2014-2020 гг. составляет 960 млрд евро. По словам Эттингера, из-за Brexit в будущем бюджете возникнет дыра размером до 15 млрд евро; половину выпадающих поступлений он хочет покрыть за счет сокращения расходов, а другую половину – путем привлечения новых средств. Крупнейшие плательщики в бюджет ЕС – Германия и Франция, основные получатели – Польша и Румыния (см. график).

Примерно 75% средств бюджета ЕС идет на субсидии сельскохозяйственным производителям и развитие наименее обеспеченных стран блока. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее исключил резкое сокращение затрат на эти цели. Кроме того, Брюссель обещает защитить финансирование программы студенческого обмена Erasmus.

Перевел Алексей Невельский

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