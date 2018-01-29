Счетная палата: контракты с иностранными консультантами угрожают безопасности

Счетная палата нашла угрозу в иностранных консультантах (на фото председатель палаты Татьяна Голикова) Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата обнаружила новую угрозу национальным интересам – контракты государства с иностранными консультантами

Счетная палата раскритиковала использование чиновниками внешних консультантов: это создает риски коррупции, двойных расходов бюджета, влияния частных компаний на политику и утечки информации. А участие иностранных консультантов в разработке программ и стратегий и вовсе противоречит национальным интересам, заявил в понедельник аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (цитата с сайта Счетной палаты). Аудиторам, в частности, не понравилось, что Минэнерго привлекало PwC для подготовки «различных концепций».

Государство довольно часто нанимает иностранных экспертов. Чтобы исследовать международный опыт, разработать сложную программу или концепцию, говорит консультант одной из фирм «большой четверки». То же Минэнерго привлекало KPMG при создании отраслевого портала для поддержки инновационного развития ТЭКа. Минвостокразвития в конце 2017 г. заключило контракт на 28 млн руб. с McKinsey & Company для подготовки предложений о создании на Курильских островах территорий опережающего развития. А Минсельхоз – с KPMG на 20,8 млн руб. для исследования потребительских предпочтений на рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии.

«Зачем нанимать дорогих сотрудников под один проект, если можно отдать его профессионалам», – объясняет федеральный чиновник. Выбор – между научными учреждениями при министерствах и консультантами крупных иностранных компаний, которые предоставят команду специалистов с опытом и знаниями практики по всему миру, рассказывает консультант другой аудиторской компании. В сфере ТЭКа участие международных экспертов в нормативной деятельности – мировая практика, говорит руководитель международной налоговой практики для нефтегазового сектора EY Алексей Кондрашов. Эксперты EY работают в этой сфере в разных странах, например в Мексике, Австралии, Саудовской Аравии, странах Африки, на Северном море, так что Россия не исключение, рассказывает он.

По закону участником госзакупки может быть любая компания, кроме офшорной, указывает представитель Минэнерго. В 2015 г. министерство действительно заключило несколько контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями, но закупки проводили на конкурсе, никаких нарушений допущено не было, рассказывает он. А сами контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов.

Обращаясь к иностранным консультантам, государство получает качественный продукт, передал через представителя председатель правления и управляющий партнер KPMG в России Олег Гощанский. В среднем примерно 20–30% консультационных проектов международных компаний в мире приходится на госсектор, рассказывает он. Если есть качественная экспертиза, почему бы ее не использовать, удивлен управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Счетная палата предлагает не лишать чиновников возможности нанимать консультантов, но сформировать четкий перечень вопросов, с которыми к ним можно обращаться. Тогда их станут чаще привлекать к работе неформально, опасается консультант крупной компании. Это нередко происходит и сейчас, рассказывает партнер одной из компаний большой четверки. Но условия по госконтрактам в отношении конфиденциальности в разы жестче, чем с частными клиентами, продолжает он, государству выгоднее сохранить возможность контролировать процесс.

Импортозамещение профессионалов

Это не первая попытка отстранить иностранных консультантов от работы. В 2014 г. компании большой четверки столкнулись с претензиями ФСБ к тому, как аудиторы хранят информацию: серверы для хранения данных, по мнению службы, должны находиться в России, а удаленный доступ иностранных филиалов и офисов к информации российских подразделений следует ограничить.

Государство уже занимается импортозамещением, постепенно отказываясь от контрактов с иностранцами, например, в IT-секторе. С января 2016 г. запрещены свободные закупки импортного программного обеспечения госорганами. Чиновники должны отдавать приоритет отечественному софту, входящему в специальный реестр. Госорган может закупать импортный софт лишь удостоверившись, что реестр не предлагает ему российского аналога или же тот не обладает нужным функционалом. Это нужно описывать в отдельном обосновании – невозможности закупки. А летом 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить ограничение и на госкомпании: специальной директивой он обязал ввести такую же процедуру в положениях о закупках.

Пытались власти ограничить и возможность чиновников обращаться к консультантам. В 2016 г. президент Владимир Путин поручал правительству запретить госслужащим закупать работы и услуги, которые напрямую относятся к их функциям, напоминают аудиторы. Но число таких закупок не сокращалось, выяснила Счетная палата: с тех пор их было заключено более 1500 на 8,6 млрд руб.

Настоящая проблема – не госзакупки у внешних консультантов, а невозможность привлечь хорошие кадры, отсутствие в госуправлении системы эффективного контракта, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: зарплата чиновников распределена по уровням и для многих она непривлекательна.

Представители PwC, BCG и McKinsey & Company отказались от комментариев. Представитель Минсельхоза не ответил на запрос.