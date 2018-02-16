Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4510 от 16.02.2018 под заголовком: Россия встала на пути Ирана в Сирию

Россия может помешать Ирану заработать на Сирии

Башар Асад предпочитает привлекать к реконструкции страны Россию и Китай
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Иран оказал большую финансовую и военную помощь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с оппозицией. Но надежды Тегерана заработать на будущей реконструкции Сирии и увеличить свое влияние в стране могут не сбыться. По словам бизнесменов и дипломатов, режим Асада настороженно относится к его амбициям и скорее предпочтет привлечь российские и китайские компании.

На бумаге Иран и предприятия, связанные с его «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР), добились больших экономических успехов в Сирии. Они подписали с Дамаском меморандум о взаимопонимании, который позволит Ирану управлять сирийским мобильным оператором и участвовать в добыче фосфатов. Также Тегеран получил сельскохозяйственные земли и планирует открывать филиалы университетов. «Посмотрите на телекомы: все, что у них [иранцев] до сих пор есть, это только меморандум о взаимопонимании. Прошло больше года, а они не могут заключить ни одну сделку, нигде не могут получить прибыль», – отмечает сирийский бизнесмен.

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