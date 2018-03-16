Девятнадцать моногородов станут территориями опережающего развития

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Ранее Счетная палата обращала внимание на проблемы ТОР
А. Зотова / Ведомости
Девятнадцать российских моногородов станут территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующие постановления правительства опубликованы на сайте кабинета министров. Это два города на Алтайском крае, еще по два в Иркутской и Ростовской областях, по одному в Воронежской, Ярославской, Кемеровской, Белгородской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Архангельской областях, а также в Чувашии. Кроме того, особый статус получат три поселка – в Курганской, Новосибирской и Новгородской областях.
Решение принято для того, чтобы улучшить ситуацию в моногородах, прокомментировал Медведев в своем Twitter. По его словам, зависимость экономики таких городов и их жителей от градообразующих предприятий постепенно снижается.
ТОР – это экономическая зона, при работе в которых резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Закон о создании ТОР в России был подписан в 2014 г. Первые ТОР были созданы на Дальнем Востоке, где их уже 18. В ТОР на Дальнем Востоке вложено более 2,1 трн руб., указано на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Позже такой статус стали получать моногорода – например, в Кемеровской и Ульяновской областях.
«Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет эти решения позволят привлечь порядка 160 млрд руб. инвестиций. Благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест», – заявил Медведев (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Счетная палата обращала внимание на проблемы ТОР. Бюджетные деньги простаивают, строительство инфраструктуры отстает от плана, где-то со своими обязанностями не справляются регионы, например, указывалось в отчете. Некоторые проблемы возникли из-за федеральных властей, которые не прописали четкие критерии эффективности ТОР, уточнялось там же.
По данным Счетной палаты, на осень 2017 г. было заключено 178 соглашений с резидентами о работе в ТОР, заявленные частные инвестиции – 1,1 трлн руб.
Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
Максим Стулов / Ведомости
Минеральные источники на Камчатке
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Евгений Разумный / Ведомости
Панорама Красноярска, снятая из самолета
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Александра Астахова / Ведомости
В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублев»
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Евгений Разумный / Ведомости
Аргунское ущелье в Чечне. Справа видны Ушкалойские башни, использовавшиеся для охраны дороги
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Максим Стулов / Ведомости
Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурее в Амурской области у поселка Талакан. Крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке
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Андрей Махонин / Ведомости
Воссоздание русской охоты XIX в. Подмосковье, город Можайск
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Евгений Егоров / Ведомости
Порт Мурманска — один из крупнейших в России и самый крупный в мире, расположенный за Северным полярным кругом
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Юлия Ерашова / Ведомостей
Пятигорский провал — озеро и естественная пещера на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Голубой цвет воде придают содержащиеся в ней сероводород и особые бактерии
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Сергей Портер / Ведомости
По площади озеро Байкал (на фото) занимает седьмое место среди крупнейших озер мира
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Евгений Разумный / Ведомости
Вид на Исаакиевский собор и центр Санкт-Петербурга на закате
10/31
Денис Абрамов / Ведомости
Российская дорога в Московской области
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Александра Астахова / Ведомости
Центр Костромы застраивался в конце XVIII — первой половине XIX в., эти дома до сих пор жилые
12/31
Андрей Махонин / Ведомости
Родина Александра Невского - Переславль-Залесский
13/31
Александра Астахова / Ведомости
Толщина стен Псковского кремля (на фото) в некоторых местах доходит до шести метров
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Евгений Разумный / Ведомости
Игарка - город, расположенный за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Он относится к районам Крайнего Севера. Снят с вертолета
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Денис Абрамов / Ведомости
По дороге к монументу «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Усадебный комплекс «Знаменское-Раек» XVIII века в Тверской области
17/31
Евгений Разумный / Ведомости
Вид на мост во Владивостоке в начале сентября
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Александра Астахова / Ведомости
300-летний дуб в мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области
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Андрей Махонин / Ведомости
Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» на острове Столобный (Столбный) и частично на полуострове Светлица, в 25 км от города Осташкова на озере Селигер
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Евгений Разумный / Ведомости
Город Щёлкино на побережье Азовского моря, Крым
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Андрей Махонин / Ведомости
Смотровая площадка в Сочи
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Андрей Махонин / Ведомости
Туман в окрестностях озера Селигер в Тверской области
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Денис Абрамов / Ведомости
Волга на закате
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Александра Астахова / Ведомости
Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть Республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского кремля
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Евгений Разумный / Ведомости
Гольф-поле в Завидово, Тверская область
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Александра Астахова / Ведомости
Новгородский кремль (детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. На заднем плане виден самый древний храм России – Софийский собор (1045-1050 гг.)
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Александра Астахова / Ведомости
Озеро Валдай и вид на Иверский мужской монастырь XVII в.
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Юлия Ерашова / Ведомости
Проспект Хасана Туфана - одна из центральных улиц города Набережные Челны в Татарстане