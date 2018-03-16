Девятнадцать моногородов станут территориями опережающего развития

Правительство рассчитывает, что за 10 лет они смогут привлечь 160 млрд рублей инвестиций

Ранее Счетная палата обращала внимание на проблемы ТОР А. Зотова / Ведомости

Девятнадцать российских моногородов станут территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующие постановления правительства опубликованы на сайте кабинета министров. Это два города на Алтайском крае, еще по два в Иркутской и Ростовской областях, по одному в Воронежской, Ярославской, Кемеровской, Белгородской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Архангельской областях, а также в Чувашии. Кроме того, особый статус получат три поселка – в Курганской, Новосибирской и Новгородской областях.

Решение принято для того, чтобы улучшить ситуацию в моногородах, прокомментировал Медведев в своем Twitter. По его словам, зависимость экономики таких городов и их жителей от градообразующих предприятий постепенно снижается.

ТОР – это экономическая зона, при работе в которых резидентам предоставляются налоговые льготы и другие преференции. Закон о создании ТОР в России был подписан в 2014 г. Первые ТОР были созданы на Дальнем Востоке, где их уже 18. В ТОР на Дальнем Востоке вложено более 2,1 трн руб., указано на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Позже такой статус стали получать моногорода – например, в Кемеровской и Ульяновской областях.

«Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет эти решения позволят привлечь порядка 160 млрд руб. инвестиций. Благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест», – заявил Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Счетная палата обращала внимание на проблемы ТОР. Бюджетные деньги простаивают, строительство инфраструктуры отстает от плана, где-то со своими обязанностями не справляются регионы, например, указывалось в отчете. Некоторые проблемы возникли из-за федеральных властей, которые не прописали четкие критерии эффективности ТОР, уточнялось там же.

По данным Счетной палаты, на осень 2017 г. было заключено 178 соглашений с резидентами о работе в ТОР, заявленные частные инвестиции – 1,1 трлн руб.

Путешествие по России в объективе «Ведомостей»