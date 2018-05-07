Минфин увеличит закупки валюты до рекорда

Министр финансов Антон Силуанов (на фото) обещал не менять механизм закупки валюты из-за санкций Евгений Разумный / Ведомости

Минфин в мае – начале июня направит на закупку иностранной валюты на внутреннем рынке рекордные за всю историю интервенций 322,8 млрд руб. дополнительных доходов от нефти, следует из сообщения ведомства.

В мае Минфин рассчитывает получить 320,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В апреле фактические доходы оказались на 2,2 млрд руб. выше прогнозных. Исходя из этого, Минфин направит на покупку валюты 322,8 млрд руб., тратя ежедневно с 10 мая по 6 июня по 16,1 млрд руб.

С 6 апреля по 8 мая Минфин планировал закупить валюту на 240,7 млрд руб., ежедневно расходуя 11,5 млрд руб. Из-за волатильности на рынке и падения курса рубля после введения новых санкций США и обострения ситуации в Сирии с 10 по 17 апреля интервенции были приостановлены. Валюта также не закупалась 28 апреля. Последние данные на сайте ЦБ касаются интервенций 4 мая, к этой дате было закуплено валюты на 196,6 млрд руб.

ЦБ указывал, что изменение графика не приведет к снижению месячного плана закупок – запланированные интервенции предполагалось осуществить позже. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что изменений в механизме закупок не будет, поскольку цель валютных интервенций в рамках бюджетного правила – минимизация нефтяной зависимости российской экономики.

Минфин начал покупки валюты на рынке в феврале 2017 г. До этого рекордным по размеру закупок был февраль 2018 г.: с 7 февраля по 6 марта на приобретение валюты было направлено 298,5 млрд руб.

Минфин покупает иностранную валюту на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджет доходы от нефти (свыше $40 за баррель в 2017 г. и свыше $43,8 – в 2018 г.) для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Впоследствии деньги идут на пополнение государственных резервов.

После публикации сообщения Минфина о размере интервенций рубль незначительно ослаб: на торгах Московской биржи курс доллара к 12.35 мск повысился до 62,87 руб./$ (+0,6% к закрытию предыдущих торгов), курс евро – до 75 руб. (+0,3%). Несмотря на увеличение плана закупок, 16,1 млрд руб. в день – это все равно относительно небольшие суммы, чтобы оказать какое-то серьезное влияние на курс рубля, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

По расчетам Минфина, при средней цене нефти в $54–55 за баррель в 2018 г. на покупку валюты может пойти около 2 трлн руб., если же цена будет на уровне $60 за баррель, интервенции увеличатся до 2,8 трлн руб. По итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб.