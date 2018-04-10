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Минфин не планирует менять из-за санкций механизм покупки иностранной валюты

Министерство финансов не планирует менять действующий механизм закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в связи с новыми санкциями США, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется, так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»).

Минфин с февраля 2017 г. покупает иностранные валюту на дополнительные доходы от нефти (свыше $40 за баррель в 2017 г. и свыше $43,8 – в 2018 г.) для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньги идут на пополнение государственных резервов.

С 6 апреля по 8 мая Минфин планирует закупить валюту на 240,7 млрд руб., ежедневно направляя на эти цели 11,5 млрд руб. В 2018 г. Минфин нарастил объем интервенций в связи с подорожавшей нефтью, а также из-за перехода в этом году на новую формулу закупок – теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактически сложившегося курса рубля и долларовой цены на нефть.

Американский минфин 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и ослабление курса рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний, а также рассмотреть возможность ответных мер против США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль анализирует ситуацию, но пока не будет принимать «скоропалительных решений».

«Ведомости» выяснили, что власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский для помощи попавшим под санкции. Об этом рассказали четыре федеральных чиновника, а также человек, участвовавший в обсуждении проекта.