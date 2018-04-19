Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина

Министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк после недельного перерыва возобновил покупки валюты для Минфина, следует из данных регулятора. Согласно документам на сайте регулятора, ЦБ 17 апреля купил валюты на 17,5 млрд руб.

Исходя из планов Минфина, ежедневные покупки валюты должны быть эквивалентны 11,5 млрд руб.

Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи подскочили на 25-30 коп. на новости о возобновлении покупок валюты Минфином, отмечает «Интерфакс». Так, курс доллара с уровня 60,8 руб. за $1 вырос до 61,06 руб. за$1, но потом вновь вернулся на уровень до 60,86 руб. за $1. Евро с отметки 75,3 руб. за 1 евро на несколько минут вырос к 75,6 руб. за 1 евро, но затем снизился до 75,4 руб. за 1 евро. На 10.40 мск курс доллара составляет 61,04 руб. за $1, курс европейской валюты - 75,49 за 1 евро.

Начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов считает, что на решение ЦБ возобновить покупки валюты повлияла геополитическая ситуация, которая стала «чуть менее напряженной», а также уход на второй план угрозы введения новых санкций против России. «И это все при растущей нефти», - замечает он.

«Вероятно, наверстывание регулятором плана по покупке валюты в ближайшие дни может умеренно-негативно сказаться на курсе рубля с учетом сезонного ослабления текущего счета во II квартале. С другой стороны, этот механизм используется на рынке уже давно и большого влияния на рубль он не имел», - полагает собеседник «Ведомостей».

Аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова видит в действиях регулятора хороший сигнал для рынка. «Регулятор оценивает рынок как стабильный и в ближайшее время не видит ухудшения ситуации», - полагает она. Собеседница «Ведомостей» отмечает, что в ближайшие дни регулятор, скорее всего, будет наращивать покупки валюты в рамках плана на месяц. «К сильным колебаниям рубля это привести не должно: механизм используется уже давно», - заключает Желаннова.

Всю прошлую неделю, а также в понедельник, 16 апреля, Центробанк не покупал валюту на рынке из-за волатильности. До этого последний раз регулятор приобретал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля - тогда он купил ее на 11,6 млрд руб.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева обещала, что покупки валюты для Минфина возобновятся при условии большей стабильности на рынке. ЦБ указывал, что изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного плана покупки валюты.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» 11 апреля также говорил, что покупки валюты для Минфина будут осуществляться позже, чтобы не влиять на рынок. «Эти покупки не осуществлялись, а будут осуществлены в более поздний момент, с тем чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», - пояснял министр.

Он подчеркивал, что министерство финансов не планирует менять действующий механизм закупки валюты из-за новых санкций США. «Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется, так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», - говорил чиновник.

В апреле Минфин запланировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд руб. Ведомство покупает иностранную валюту на дополнительные доходы от нефти для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов с февраля прошлого года. Покупка валюты происходит в следующей пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Средства идут на пополнение государственных резервов.

По расчетам министерства, в 2018 г. на покупку валюты на внутреннем рынке может пойти около 2 трлн руб. при средней цене на нефть $54-55 за баррель, если же цена будет на уровне $60 за баррель, сумма может увеличиться до 2,8 трлн руб.