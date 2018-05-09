Российские компании могут «закрыть» от акционеров крупные сделки

В случае если поправки Минэкономразвития будут приняты, правительство по своей инициативе сможет не только определять раскрываемую публичными обществами информацию, но и ограничивать свободный доступ к сведениям об участниках и директорах обществ, содержащимся в ЕГРЮЛ Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития опубликовало законопроект, в котором предлагает правительству определить случаи закрытия российскими компаниями корпоративной информации.

Поправки Минэкономразвития расширяют меры, принятые правительством в прошлом году. В конце декабря вступили в силу поправки в закон «Об акционерных обществах», которые дают возможность в ряде случаев не раскрывать информацию компаниям о крупных сделках. В январе правительство уточнило, что это касается сделок по выполнению гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества компаниями, против которых действуют ограничения за рубежом. По данным «Интерфакса», проанализировавшего данные «СПАРК-Маркетинга», около 20% крупнейших заказчиков в России после этого прекратили раскрывать данных о поставщиках.

В случае если поправки Минэкономразвития будут приняты, правительство по своей инициативе сможет не только определять раскрываемую публичными обществами информацию, но и ограничивать свободный доступ к сведениям об участниках и директорах обществ, содержащимся в ЕГРЮЛ, указывает старший юрист Nektorov, Saveliev & Partners Екатерина Знаменская. Новая инициатива Минэкономразвития, по ее мнению, шаг назад на пути к прозрачности гражданского оборота.

Предприниматели могут столкнуться со сложностями при проверке своих контрагентов, так как ту информацию, которую они раньше получали из ЕГРЮЛ, в частности об участниках и директорах, нужно будет получать из иных источников, предупреждает Знаменская. Инвесторы потеряют гарантии получения полной информации о порядке расходования их инвестиций, что неизбежно приведет еще к большему оттоку инвестиционного капитала из страны, опасается она.

Проект Минэкономразвития - защитная реакция правительства на последние американские санкции от 6 апреля. Но есть риски злоупотребления этим правом другими публичными компаниями и сокрытия важной информации, согласен исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук. По его мнению, в законопроекте необходимо четко обозначить критерии, какого рода информация будет сокрыта, какие сделки и какими компаниями. Иначе акционеры не будут получать необходимую информацию и тогда встает вопрос о том, зачем нужен публичный рынок, предупреждает он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 17 апреля заявил, что правительство поможет компаниям, попавшим под санкции США. Из документа Минэкономразвития следует, что он как раз и разработан в связи с поручением правительства 17 апреля о поддержке системообразующих предприятий в условиях антироссийских санкций. В список системооборазующих предприятий входят около 200 компаний, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Русал», «Зарубежнефть», «Норильский никель», РЖД и многие другие.

6 апреля минфин США ввел новые санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Среди них, например, Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая публичные En+ и UC Rusal, а также Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» . Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с фигурантами списка.

Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей».

Кто попал под новые санкции США