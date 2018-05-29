Эксперты оценили стоимость роста продолжительности жизни россиян

Статья опубликована в № 4576 от 29.05.2018 под заголовком: Сколько нужно России на жизнь

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Повышение качества и доступности медицинской помощи позволит увеличить продолжительность жизни на 2,5 года Андрей Гордеев / Ведомости

В новом майском указе президент Владимир Путин поручил добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. Для этого власти должны ежегодно увеличивать финансирование здравоохранения на 15%, т. е. ежегодно выделять дополнительно около 300 млрд руб. при условии, что ВВП по умолчанию будет расти в соответствии с указом – на 4% в год, а потребление алкоголя снизится на 40%, следует из расчетов Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), с которыми ознакомились «Ведомости».

Качество и доступность медицинской помощи в России всего на 30% определяют продолжительность жизни населения, говорила руководитель ВШОУЗ Гузель Улумбекова на Петербургском экономическом форуме. На 37% она зависит от социально-экономических факторов, прежде всего от доходов, и на 33% – от образа жизни, в частности от потребления алкоголя и табака. По всем направлениям, судя по расчетам экспертов, есть над чем работать. Средняя зарплата в России в 2016 г. была в 1,6 раза ниже, чем в восьми новых странах ЕС, среди которых Латвия, Литва и Польша. Потребление алкоголя правительству удалось снизить в 2010–2016 гг. на 25%, но оно все равно на десятки процентов выше, чем в ЕС и США. Долю курящих среди взрослых благодаря антитабачному закону снизили в 2012–2016 гг. с 38 до 32% – и все равно она остается самой высокой среди стран ОЭСР.