Экономика / Мировая экономика

Российские компании и банки судились на территории противника и проиграли

Европейский союз отказался снять санкции со Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «Роснефти», «Газпром нефти» и «Алмаз-Антея»
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Европейский суд в Люксембурге отказался снять с российских компаний и банков санкции ЕС, введенные после присоединения Крыма в 2014 г., сообщил суд. Отменить ограничительные меры просили Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк (ВЭБ), «Роснефть», «Газпром нефть» и «Алмаз-Антей».

Европейский совет может вводить ограничения в отношении российских предприятий, для которых продукция, технологии или услуги из ЕС имеют особо важное значение, решил суд. На обжалование решения у истцов есть два месяца, говорится в решении суда.

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