Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Сейчас в санкционном списке Евросоюза находятся 155 человек и 44 организации Sergei Grits / AP

Совет Европейского союза на полгода продлил индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры были введены в марте 2014 г. в отношении лиц и организаций, действия которых, по мнению Евросоюза, «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Действие санкций продлено до 15 марта 2019 г.

После оценки ситуации Совет ЕС не увидел причин для изменения санкционного режима, отмечается в пресс-релизе. Решение о продлении ограничительных мер вступит в силу с 14 сентября, после официального опубликования в журнале ЕС.

Сейчас индивидуальные санкции ЕС распространяются на 155 человек и 44 организации. В санкционный список, в частности, входят глава Крыма Сергей Аксенов, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Елена Мизулина, журналист Дмитрий Киселев, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Наталья Поклонская, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Аркадий Ротенберг, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Из компаний в перечне числятся «Черноморнефтегаз», государственное унитарное предприятие «Морской порт Севастополя», Азовский ликероводочный завод, производственно-аграрный союз «Массандра», концерн «Алмаз-Антей», «Интеравтоматика». Меры предполагают замораживание активов и ограничение на въезд в Евросоюз.

Помимо индивидуальных ограничительных мер Евросоюз в 2014 г. ввел санкции в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2019 г.) и санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» (действуют до 23 июня 2019 г.).

Хроника украинского противостояния. 2014 год