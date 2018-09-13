Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

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Сейчас в санкционном списке Евросоюза находятся 155 человек и 44 организации
Sergei Grits / AP
Совет Европейского союза на полгода продлил индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры были введены в марте 2014 г. в отношении лиц и организаций, действия которых, по мнению Евросоюза, «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Действие санкций продлено до 15 марта 2019 г.
После оценки ситуации Совет ЕС не увидел причин для изменения санкционного режима, отмечается в пресс-релизе. Решение о продлении ограничительных мер вступит в силу с 14 сентября, после официального опубликования в журнале ЕС.
Сейчас индивидуальные санкции ЕС распространяются на 155 человек и 44 организации. В санкционный список, в частности, входят глава Крыма Сергей Аксенов, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Елена Мизулина, журналист Дмитрий Киселев, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Наталья Поклонская, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Аркадий Ротенберг, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Из компаний в перечне числятся «Черноморнефтегаз», государственное унитарное предприятие «Морской порт Севастополя», Азовский ликероводочный завод, производственно-аграрный союз «Массандра», концерн «Алмаз-Антей», «Интеравтоматика». Меры предполагают замораживание активов и ограничение на въезд в Евросоюз.
Помимо индивидуальных ограничительных мер Евросоюз в 2014 г. ввел санкции в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2019 г.) и санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» (действуют до 23 июня 2019 г.).
Хроника украинского противостояния. 2014 год
Gleb Garanich / Reuters
13 апреля
После нападений на административные здания в Краматорске, Красном Лимане и Славянске в Донецкой области руководитель МВД Украины Арсен Аваков в ночь на воскресенье объявил в Facebook, что СБУ начинает спецоперацию в Славянске. Журналисты с мест сообщали, что в город силовики не вошли и все уже захваченные объекты так и остались под контролем "сторонников федерализации". Также сообщается о перестрелке на подступах к городу. Есть жертвы. Информации об активных действиях в рамках заявленной Аваковым спецоперации не поступало. Также в воскресенье произошли беспорядки в Харькове, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Енакиеве. К вечеру и.о. президента Александр Турчинов заявил, что СНБО Украины решил начать антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил. Активистам он дал время до 9 утра понедельника, чтобы они сдали оружие и покинули захваченные здания и были освобождены от преследования, если никого не убили. Также он поручил правительству начать подготовку к децентрализации власти. Россия заявила,что приказ использовать военных против протестующих, будет преступным, и созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
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AP
21 марта
Руководители государств и правительств 28 стран Евросоюза в Брюсселе при участии украинского премьер-министра Арсения Яценюка (на фото) подписали политическую часть Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, передает «Интерфакс». Подписи под экземплярами документов поставили Яценюк, председатель ЕС Херман ван Ромпей, руководитель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и руководители 28 стран Европейского союза.
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Сергей Портер / Ведомости
18 марта
Крым и Севастополь подписали договор о вхождении в состав России. Переходный период установлен до 1 января 2015 года - за это время новые субъекты должны интегрироваться в Россию. На фото: премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Совета министров Крыма Владимир Константинов, президент России Владимир Путин и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый
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Денис Абрамов / Ведомости
16 марта
В Крыму начался референдум о статусе автономии. Также в воскресенье проходит референдум о статусе Севастополя. Предварительные результаты могут быть объявлены через несколько часов после окончания голосования.
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Pablo Martinez Monsivais / AP
13 марта
США и международное сообщество не признают «поспешный и кое-как организованный» референдум в Крыму, заявил президент США Барак Обама после встречи с руководителем кабмина Украины Арсением Яценюком (на фото). Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед членами бундестага, сделала жесткое правительственное заявление по Украине, пишет The Wall Street Journal. По ее словам, если Россия не изменит свой курс в крымском вопросе, ее ожидают «тяжелые» политические и экономические последствия.
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David Mdzinarishvili / Reuters
6 марта
Верховная рада Крыма проголосовала за присоединение автономии к России на правах субъекта Федерации, решение вступило в силу немедленно. Крымские депутаты обратились к президенту Путину и Думе с предложением о начале процедуры вхождения Крыма. Референдум все равно пройдет - но уже не 30 марта, а 16-го, и на нем будут вопросы о вхождении Крыма в Россию и о сохранении Крыма в составе Украины.
США вводят санкции в отношении чиновников, лиц и организаций, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Это ответ на продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома.
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Reuters
3 марта
Путин принял предложение Меркель о начале политического диалога по Крыму и о создании миссии под эгидой ОБСЕ, которая расследует события на Украине. Мировые лидеры перезванивались, обсуждая ситуацию. NYTimes утверждает, что Меркель сказала Обаме: она не уверена, что Путин «сохранил связь с реальностью». Семь стран G8 приостановили участие в подготовке к саммиту в Сочи.
и туда же. Российский рынок обвалился за день на 12%, рубль подешевел. Западные политики заговорили о санкциях в отношении России.
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Reuters
1 марта
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины, решение было принято единогласно. В восточных регионах Украины прошли демонстрации противников новой власти Украины. На фото: штурм обладминистрации в Харькове.
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Pavel Golovkin / AP
28 февраля
Аэропорты Севастополя и Симферополя заблокировали неизвестные "вежливые люди" в военной форме и с оружием, которых сопровождали участники отрядов самообороны русскоязычного населения. Новые власти Украины запустили процедуру экстрадиции Виктора Януковича, а он в этот же день дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. «Украина - наш стратегический партнер», - оговорился он, отвечая на вопрос о роли России в урегулировании на Украине. Он удивлен, что президент России Владимир Путин так сдержанно реагирует на происходящее в соседней стране. На вопрос о суде в Гааге он предпочел не отвечать - правда восторжествует, а сейчас идет «кровавое представление». МИД России пообещал, что бойцам "Беркута" предоставят российское гражданство и отказал Киеву в просьбе о консультациях по Крыму.
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Алексей Павлишак / ИТАР-ТАСС
27 февраля
Рано утром в Симферополе несколько десятков вооруженных людей захватили здания парламента Крыма и правительства. Напавшие заявили, что не уполномочены вести переговоры, но позвали в здание депутатов крымской Рады. Центр Симферополя был оцеплен. В городе по приказу и.о. руководителя МВД Украины Арсена Авакова подняты по тревоге внутренние войска МВД и весь состав милиции. По факту захвата зданий парламента и Совета министров крымская прокуратура возбудила дело по статье «теракт». А в захваченной Раде депутаты в непонятном составе проголосовали за смену правительства Крыма и назначили на 25 мая референдум по статусу автономии. В Киеве Верховная рада утвердила на посту премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
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Darko Vojinovic / AP
26 февраля
В Симферополе у здания Рады прошли одновременно два многотысячных митинга. Один проводили крымские татары в поддержку целостности Украины, второй - русская община Крыма за отделение полуострова. В стычках пострадали 20 человек. Депутаты Рады должны были на экстренном заседании в этот день рассмотреть вопрос о статусе Крыма, однако затем они решили это не обсуждать. Вечером в этот день президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск Центрального и Западного военных округов.
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Сергей Козлов / РИА Новости
Ночь на 23 февраля
Бывший премьер Юлия Тимошенко освобождена из колонии. Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого намечены на 25 мая, передает LB.ua.
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Efrem Lukatsky / AP
22 февраля
Спикер Верховной Рады Рыбак сложил полномочия. Янукович прибыл в Харьков. Накануне вступило в силу постановление Верховной рады о прекращении огня и окончании антитеррористических мероприятий на территории Украины. Верховная рада проголосовала за отставку Виктора Януковича с поста президента и назначила президентские выборы на 25 мая. Тимошенко покинула больницу в Харькове. В резиденции Виктора Януковича "Межигорье" активисты протеста начали проводить экскурсии, в том числе для журналистов (на фото).
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BULENT KILIC / AFP
21 февраля
Подписано соглашение об урегулировании ситуации между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции - Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Янукович согласился на ограничение полномочий и досрочные президентские выборы. Верховная рада проголосовала за отстранение от должности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и вернула Конституцию 2004 г. 310 депутатов украинского парламента поддержали предложение декриминализовать статью, по которой осуждена экс-премьер страны и лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Volodymir Shuvaev / AFP
Ночь на 21 февраля
Евросоюз решил ввести санкции в отношении властей Украины - замораживание активов и визовые ограничения. Они могут вступить в силу уже ночью. Всю ночь в администрации Януковича шли переговоры президента с лидерами оппозиции, представителями ЕС и России: стороны договорились парафировать в пятницу соглашение об урегулировании кризиса.
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Marko Drobnjakovic / AP
20 февраля
В ночь на четверг на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что Виктору Януковичу и лидерам оппозиции удалось договориться о перемирии. Несмотря на это столкновения между силовиками и активистами на Майдане лишь усилились. Утром сообщалось о захвате митингующими Октябрьского дворца, стеллы Независимости, эвакуации Верховной Рады и сотрудников госучреждений.
По данным Минздрава, погибли 25 человек, ранены несколько сотен. Радикальная оппозиция сообщает о 60 погибших за один день, врачи Майдана - о 100. МВД Украины приняло решение выдать сотрудникам правоохранительных органов боевое оружие. Министерство уже предупредило, что милиция применит оружие, если протестующие продолжат атаковать правоохранителей.
Тем временем, президент Украины Виктор Янукович попросил Владимира Путина направить в Киев российского посредника. Российский президент решил, что посредником станет уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
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Vlad Sodel / Reuters
18 февраля
Утром 18 февраля несколько тысяч сторонников оппозиции пошли "мирным маршем" к Верховной Раде. Они хотели пикетировать здание, чтобы поддержать попытку депутатов добиться принятия постановления о возвращении Конституции к редакции 2014 г. Протестующих остановили милицейские кордоны. Начались столкновения на Шелковичной улице, Институтской и Садовой, а также в Мариинском парке. Обе стороны сообщают о пострадавших. На Грушевского снова загорелись костры из автопокрышек. Протестующие попытались взять штурмом главный штаб Партии Регионов, но затем их оттуда оттеснили. Между тем, в Раде до обсуждения проектов конституционного постановления дело так и не дошло.
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Efrem Lukatsky / AP
16 февраля
Оппозиция Украины заявила о выполнении всех условий закона об амнистии. Активисты разблокировали здания мэрии Киева, а также четырех областных администраций. Теперь оппозиционеры требуют немедленного закрытия 2000 уголовных дел и полной реабилитации более 200 арестованных.
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Efrem Lukatsky / AP
10 февраля
Украинская оппозиция не может договориться о содержании конституционной реформы, а партия власти не видит необходимости в спешной работе. «Согласованных действий нет, предложений нет <...> никто над конституцией не работает», - констатировал вчера председатель Верховной рады Владимир Рыбак. По его словам, «невозможно принять изменения в конституцию за один день», а для некоторых изменений может потребоваться референдум.
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IREN MOROZ / EPA
2 февраля
Вторую неделю подряд по воскресеньям на площади Независимости не проходит народное вече. Неделю назад вместо него прошла панихида по погибшим в столкновениях на улице Грушевского Михаилу Жизневскому и Сергею Нигояну. Митинг 2 февраля начался днем и назывался информационным. В нем приняли участие все лидеры политической оппозиции: депутат Петр Порошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, лидер «Удара» Виталий Кличко, один из лидеров «Батьквищины» Арсений Яценюк, лидер «Свободы» Олег Тягнибок.
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Darko Vojinovic / AP
28 января
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об отставке премьера Николая Азарова и правительства, а парламент на внеочередной сессии отменил большую часть законов, принятых 16 января и названных оппозицией «репрессивными». С майдана (на фото) люди уходить пока не собираются, сообщил его комендант Андрей Парубий, люди освободят занятые помещения и улицы, если представители Партии регионов освободят административные помещения. Главное требование майдана - прекращение узурпации власти Януковичем, заявил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.
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Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС
23 января
Виталий Кличко (на фото) договорился о перемирии на улице Грушевского, которое продолжалось с середины четверга до утра пятницы. После второго раунда переговоров с властями Кличко, Яценюк и Тягнибок предложили Майдану перемирие на условиях властей: люди уходят с Грушевского в обмен на освобождение арестованных и обещание не преследовать участников беспорядков. Майдан отказался. В областных центрах сторонники оппозиции начали штурмовать здания региональных администраций.
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Sergei Chuzavkov / AP
20 января
В Киеве на улице Грушевского продолжались столкновения между радикальными активистами оппозиции и представителями правоохранительных органов. Днем на Грушевского активисты возвели баррикаду, из-за которой бросали камни в спецназ, силовики до вечера воздерживались от ответных действий. Вечером агентство «Лигабизнесинформ» сообщило, что приказом МВД спецподразделению «Беркут» было разрешено применять огнестрельное оружие. Рабочая группа по урегулированию политического кризиса на Украине начала действовать, сообщила депутат парламента от фракции президентской Партии регионов Анна Герман. Но первая встреча с оппозицией к вечеру так и не состоялась. Оппозиция расширила список требований - помимо досрочных выборов президента и парламента оппозиционеры потребовали отставки кабинета Николая Азарова и генпрокурора Виктора Пшонки, отмены репрессивных законов, наказания министра внутренних дел Виталия Захарченко, изменения выборного законодательства.
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Andrew Kravchenko / AP
19 января
На Народное Вече в Киеве собралось от 100 000 до 500 000 митингующих (две разные оценки), возмущенных законами, принятыми провластным большинством Верховной Радой 16 января, в нарушение всех норм регламента, без обсуждения в комитетах. Оппозиция заявила о превращении Украины в полицейское государство, попытке установления авторитарной диктатуры, ущемлении прав граждан принятыми законами, необходимости создания «народного правительства» и проведения досрочных президентских выборов. Акция переросла в жестокое противостояние с милицией.
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Sergei Chuzavkov / AP
16 января
Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2014 г. с нарушением процедуры: голосуя руками, без подсчета голосов, без обсуждения, сразу во втором чтении и в целом, поскольку оппозиция препятствовала обсуждению законопроекта и его утверждению. Подобным образом Рада также одобрила ряд поправок в другие законы, которые в СМИ окрестили «диктаторскими». В том числе законы о возможности блокирования сайтов по решению экспертов, об административной ответственности за установку без разрешения палаток, сцены и звукоаппаратуры для проведения митингов, запрете нахождения на демонстрациях в масках и с оружием, о необходимости регистрироваться политическим организациям финансируемым из-за рубежа.
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Efrem Lukatsky / AP
22 декабря
На Майдане Незалежности состоялся очередной митинг - «Народное вече», на котором было объявлено о создании Народного объединения «Майдан». Сопредседателями Совета объединения «Майдан» стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. По некоторым оценкам, количество участников митинга превысило 100 000 человек. Но с этого момент численность митингов на Майдане начала снижаться.
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Сергей Портер / Ведомости
17 декабря
На переговорах Путина и Януковича в Москве Россия пообещала выделить Украине $15 млрд кредит из Фонда национального благосостояние, а также снизить цену на газ. Цена газа для Украины снижена до $268,5 за 1000 куб. м - с нынешних $406. Соответствующие дополнения к газовому контракту уже подписали «Газпром» и «Нафтогаз».
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Alexander Zemlianichenko / AP
Ночь с 11 на 12 декабря
Начался многочасовой штурм. Огороженную территорию принялись дополнительно укреплять, заливая водой на 10-градусном морозе. Ночью, после 1.00, бойцы подразделения «Беркут», внутренние войска и коммунальщики двинулись с прилегающих улиц на забаррикадированную площадь. Они прорвались со стороны Европейской площади и, используя щиты, начали мирное силовое вытеснение митингующих, в то же время приступили к разборке баррикад. Крещатик был очищен от баррикад до улицы Городецкого. Станции метро в центре города были закрыты. Руководители - Юрий Луценко и певица Руслана Лыжичко со сцены, находящейся в центре Майдана, призвали людей не проявлять агрессии к спецназу, поскольку это мирная акция безоружных людей за свои права. Около 2 000 человек обороняло баррикаду на Институтской улице. Ее пыталась взять штурмом и разобрать около 500 бойцов «Беркута», но их в итоге оттеснили. Не удались и попытки штурма забаррикадированного изнутри здания Киевской городской администрации (силовиков поливали из мэрии водой). Через одиннадцать часов непрерывного противостояния, когда число митингующих достигло 25 000 человек, войска МВД покинули Евромайдан.
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Sergei Chuzavkov / AP
8 декабря
Прошли новые массовые акции протеста, называемые «народное вече». Наиболее многочисленный митинг состоялся в Киеве. Оппозиция говорит о миллионе, журналисты о сотнях тысяч, а МВД о 100 000 участников. Оппозиционный «штаб национального сопротивления» заявил, что готов взять на себя всю полноту власти в случае, если президент объявит чрезвычайное положение. Вечером группой молодых людей был снесен памятник Владимиру Ленину, который был установлен на Бессарабской площади в 1946 г. Ответственность на себя взяла партия «Свобода».
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Sergei Grits / AP
1 декабря
С Михайловской площади митингующие переместились на Майдан Незалежности. По оценкам организаторов протестов, на центральную площадь Киева и прилегающие улицы, вплоть до Шевченческого парка, вышли 800 000 участников, по версии милиции - 40 000, а по данным СМИ - 200 000 человек. Поддержать митингующих прибыла делегация из Польши во главе с Качинским и Бузеком. Захвачены мэрия Киева, Дом профсоюзов, где разместился «Штаб национального сопротивления». В штабе несколько сотен активистов протестов устроили кинотеатр, ночлег, информационный пункт, раздачу тёплых вещей, секции по сбору средств и по организации работы юристов для помощи политзаключённым. Колонна из автомобилей пыталась проехать в президентскую резиденцию Межгорье, но была остановлена милицией. В 21.00 антикоммунистически настроенные активисты совершили попытку снести памятник Ленина, однако их попытка была пресечена силами спецслужб.
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Андрей Стенин / РИА Новости
30 ноября
Разгон Евромайдана. В 4.00 утра милиция попросила освободить Майдан для того, чтобы можно было подготовить новогодний праздник. Митингующие проигнорировали просьбу, а те из них, кто были в масках, стали проявлять агрессию против «Беркута». 290 бойцов «Беркута» силовым методом разогнали митинг сторонников евроинтеграции, большинство из которых были студентами вузов. Несколько десятков людей получили телесные повреждения. Из них, по официальным данным, 21 человек был доставлен в больницу, 7 госпитализировано. «Беркут» преследовал людей по Крещатику и прилегающим улицам вплоть до Михайловского собора, монахи которого открыли ворота и укрыли преследуемых студентов. Коммунальщики на майдане установили новогоднюю ёлку, которою оппозиция окрестила «кровавой».
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Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
24 ноября
В Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг на Майдане Независимости. Колонна митингующих заполнила весь Крещатик. Впервые со времен «Оранжевой революции» число протестующих превысило 100 000 человек. На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста. После митинга часть демонстрантов (в основном сторонники партии «Свобода») попытались прорваться к центральному входу в здание Кабинета министров и заблокировали проезд правительственных автомобилей. У входа расположились несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут», с которыми у отдельных манифестантов начались столкновения. Милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ.
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Efrem Lukatsly / AP
21 ноября
Вечером, вскоре после обнародования решения правительства приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, в социальных сетях начали распространяться призывы выйти на акции протеста. Первая акция началась на Майдане Незалежности в Киеве примерно в десять часов вечера. На митинг собралось от 1 000 до 2 000 человек. Сюда пришли журналисты, общественные активисты, лидеры оппозиции Виталий Кличко (УДАР), Олег Тягнибок («Свобода») и Арсений Яценюк (Батькивщина). Люди решили оставаться на площади всю ночь. 22 ноября милиция во исполнение решения суда пыталась помешать активистам устанавливать палатки, из-за чего произошли первые столкновения.
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