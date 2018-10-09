Центробанк отчитался об аномальном падении импорта
Это может говорить о падении инвестиционного и потребительского спроса
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Впервые в новейшей истории импорт снижался, а экспорт бурно рос
Евгений Разумный / Ведомости
Импорт товаров за III квартал сократился до $63 млрд с $63,8 млрд за тот же период годом ранее, сообщил во вторник ЦБ. Импорт сильно подвержен сезонности, замечает Олег Солнцев из ЦМАКПа: как правило, во втором полугодии он начинает расти ускоренными темпами, отчасти обусловливая августовские девальвации.
Но в этот раз все иначе – импорт упал в годовом выражении и к предыдущему кварталу. Ситуация аномальная, предупреждает Солнцев: если это не ошибки статистики, рынки «не принимают» импортные товары. В последний раз импорт в III квартале снижался в квартальном выражении в 2014 г. – в разгар кризиса, отмечает он.
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