Рост цен в октябре оказался ниже ожиданий

Вероятно, инфляция в этом году окажется в пределах цели Центробанка в 4%

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Рубль приобрел в октябре изрядную крепость по сравнению с сентябрем, оттого экономисты и промахнулись со своим консенсус-прогнозом Евгений Разумный / Ведомости

Когда Центробанк повышал прогноз роста цен в этом году с 3,5–4 до 3,8–4,2%, он мог перестраховаться: судя по данным Росстата, инфляция может остаться в пределах таргета ЦБ, т. е. 4%. В октябре инфляция ускорилась – но весьма незначительно: в сентябре годовой показатель был 3,4%, а теперь стал 3,5%. Рост цен не совпал с консенсус-прогнозами ни Bloomberg, ни Reuters: опрошенные обоими агентствами экономисты считали, что октябрьский показатель достигнет 3,6%.

Правда, базовая инфляция в октябре ускорилась существенно сильнее, чем общая, – с 2,8% в сентябре до 3,1%.