Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: «Дочки» пройдут через счет

Счетная палата может получить право контролировать «дочек» госкомпаний и госкорпораций

Это существенно увеличит ее полномочия

Законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты, подготовлен и внесен в Госдуму ее председателем Вячеславом Володиным и первым вице-спикером Александром Жуковым в четверг, 7 марта. Проект предлагает расширить перечень объектов, попадающих под контроль Счетной палаты: включить в него компании, в уставном капитале которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании без ограничения доли владения. А также разрешить аудиторам Счетной палаты проверять, как компании используют субсидии из федерального бюджета.

Сейчас в законе «О Счетной ­палате» есть ограничения, которые усложняют проведение полноценного контроля за расходами «дочек» компаний с госучастием, говорил ранее Володин (его цитирует «Интерфакс»). Есть проблемы и с получением аудиторами первичных документов, жаловался он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике