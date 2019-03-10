Счетная палата может получить право контролировать «дочек» госкомпаний и госкорпораций
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Законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты, подготовлен и внесен в Госдуму ее председателем Вячеславом Володиным и первым вице-спикером Александром Жуковым в четверг, 7 марта. Проект предлагает расширить перечень объектов, попадающих под контроль Счетной палаты: включить в него компании, в уставном капитале которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании без ограничения доли владения. А также разрешить аудиторам Счетной палаты проверять, как компании используют субсидии из федерального бюджета.
Сейчас в законе «О Счетной палате» есть ограничения, которые усложняют проведение полноценного контроля за расходами «дочек» компаний с госучастием, говорил ранее Володин (его цитирует «Интерфакс»). Есть проблемы и с получением аудиторами первичных документов, жаловался он.
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