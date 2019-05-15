Орешкин призвал жаловаться в органы на попытки поправить статистику

Денис Русинов / ТАСС

Сотрудники Росстата должны незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, если на них оказывается давление, чтобы они «подправили» статистику, заявил министр экономического развития Максим Орешкин (его цитирует «Интерфакс»). Росстат находится в ведении Минэкономразвития. «Ключевая история [для Росстата] – это независимость и объективность статистики», – подчеркнул министр.

На данные Росстата, по словам министра Орешкина, все больше опираются при принятии управленческих, кадровых, финансовых решений, поэтому понятно желание отдельных людей статистику «подправить», чтобы решения принимались те, какие им нужны. Необходимо сделать так, чтобы о любой такой попытке сразу узнавали соответствующие правоохранительные органы и чтобы такие попытки максимально жестко пресекались, потребовал министр, необходима также защита независимости и качества данных.

«Чудеса статистики» стали «обыденностью», – иронизировал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

В декабре 2018 г. Александра Суринова на посту руководителя статистической службы сменил ставленник Минэкономразвития Павел Малков. Незадолго до этого Росстат обнаружил неожиданный бум инвестиций в III квартале 2018 г. (рост на 5,2% год к году), а затем еще и бум строительства (на 5,3% по итогам года). В 2019 г. Росстат пересмотрел в лучшую сторону данные об экономическом росте за три года и изменил методику расчета реальных доходов населения – тут и оказалось, что они сокращались четыре года, а не пять. Предыдущий расчет первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов называл «непрозрачным», его качество – «ужасным».

Максим Орешкин подал публичный сигнал, что Минэкономразвития и Росстат работают честно, никакой фальсификации не потерпят и на сотрудников статистической службы давления нет, считает завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Фактически же в Росстате нет практики сознательного подкручивания данных, убежден он: могут быть проблемы с методологией, а также с первичными данными.