Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Андрей Гордеев / Ведомости

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Если пенсия неработающего пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера региона, где он живет, или России в целом, ему полагается социальная доплата – из регионального и федерального бюджета соответственно. Это позволяет пенсионерам не оказаться за чертой бедности.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в целом по России и в регионах устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата о потребительских ценах на продукты, поясняет представитель Минтруда. Но какие именно цены закладывать в расчет – фактические или прогнозные, и за какой период, законом не установлено. Из-за этого в ряде регионов прожиточный минимум пенсионера необоснованно занижен или завышен. В первом случае пенсия неработающего пенсионера даже после социальной доплаты не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Бывает и обратная проблема: фактический прожиточный минимум в регионе ниже, чем в целом по России, местные власти его необоснованно завышают и получают из федерального бюджета больше денег, чем необходимо на доплаты. Для решения проблемы правительство постановило рассчитывать прожиточный минимум пенсионера по единым правилам с 2020 г.

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год. Предполагается, что Минэкономразвития будет закладывать такой прогнозный показатель в базовый прогноз социально-экономического развития.

Это попытка более точно определять прожиточный минимум, замечает завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина: цены могут вырасти со II квартала предыдущего года, так что официальный минимум начинает не дотягивать до реального. Рассчитанный по новой методике минимум должен быть на 1,5–2% выше, чем при расчете по предыдущим правилам, – а значит, увеличится и социальная доплата к пенсии, согласна старший научный сотрудники НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Но не исключено, что среднедушевой доход части пенсионеров и с учетом новой доплаты все равно окажется ниже черты бедности – из-за неточности прогноза или наличия у пенсионера членов семьи без дохода, предупреждает Гришина.

Споры, как рассчитывать прожиточный минимум пенсионера в регионах, велись долго, вспоминает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Регионы критиковали за манипуляции с составом продуктов в потребительской корзине и периодом, который брался за основу расчета. Например, тарифы, как правило, сильнее растут во втором полугодии. Теперь Минтруд пытается рассчитывать коэффициенты, которые более четко учитывали бы инфляцию, констатирует Сафонов.