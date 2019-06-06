Власти не списывают со счетов высокоскоростную магистраль до Казани

Помощник президента по экономике Андрей Белоусов Евгений Разумный / Ведомости

Российские власти весной заявляли, что отложили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в направлении Казани и вернулись к давнишней идее построить ВСМ Москва – Санкт-Петербург. (Первый документ, утверждавший ее строительство, подписал президент Борис Ельцин в 1991 г.)

Однако в четверг на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов сообщил «Ведомостям», что рассматриваются по-прежнему оба маршрута, а выбор будет сделан до конца нынешнего года.

Белоусов объяснил, что оба проекта дорогостоящие и конкурируют за государственное финансирование. Проект ВСМ в направлении Казани не отвергнут, говорил и зампред правительства Максим Акимов, отвечающий за инфраструктуру.

Первый проект, ВСМ до Казани, достаточно хорошо проработан РЖД, говорит Белоусов, но сомнителен с точки зрения экономической эффективности – хватит ли пассажиропотока. ВСМ Москва – Санкт- Петербург, продолжает помощник президента, не вызывает сомнений с точки зрения экономической эффективности и пассажиропотока, но маршрут не проработан.

Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал каждую из магистралей – и до Казани, и до Санкт-Петербурга – примерно в 1,5 трлн руб. В ценах лет строительства только ВСМ до Санкт-Петербурга оценивается в 1,7 трлн руб., говорил «Ведомостям» человек, близкий к РЖД. ВСМ в Казань участники проекта оценивали в 1,6 трлн руб., а ее первый участок, от Железнодорожного в Московской области до Гороховца Нижегородской области с возможностью затем добраться до Нижнего Новгорода, – в 621,5 млрд руб.

Полностью завершить подсчеты правительство надеется к концу лета.

Один из этих проектов будет выполнен хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения, объяснил Белоусов и сообщил, что на исполнение проекта ВСМ рассчитывает и вице-премьер Акимов. Помощник президента, правда, тут же предупредил, что достроить магистраль до конца президентского срока может и не получиться: «Не знаю, успеем ли закончить, но думаю, что до конца 2024 г. [строить] начнем».

По словам Акимова, строительный цикл для любой из двух магистралей – 4,5 года. Он предлагает строить сразу обе магистрали. «Объединенная модель ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Казань значительно лучше с точки зрения финансовой устойчивости и пассажиропотока, – говорил зампред правительства в интервью «Ведомостям». – Мне бы хотелось мечтать, что [движение откроется] до 2027 г.».

10 апреля президент Владимир Путин поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектировать ВСМ в Санкт-Петербург. «Согласен», – начертал президент на их письме. Проект полностью отвечает требованиям майского указа, поможет развитию Санкт-Петербурга и петербургской городской агломерации, убеждали Путина авторы письма. ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, приводили они аргументы.

Железная дорога начинает выигрывать у авиации, когда время в пути на поезде сокращается менее чем до трех часов, говорил в феврале в интервью «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин: снизится нагрузка на перегруженные авиаузлы в Москве и Петербурге, появится возможность вернуть на базовую ветку Москва – Петербург грузы, вынужденные из-за скоростного движения медленно идти в объезд.

Решение президента воспринято как отказ от ВСМ в направлении Казани, говорили участники проекта ВСМ «Ведомостям».

Руководитель аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко сказал «Ведомостям», что пассажиропоток на маршруте Москва – Казань был оценен консервативно, т. е. не был завышен. Но он не исключил, что экономическая эффективность ВСМ до Санкт-Петербурга может оказаться выше, чем ВСМ до Казани.

Сейчас идет проработка технико-экономического обоснования маршрута ВСМ в Санкт-Петербург, потом начнется проектирование, после чего может быть принято решение о строительстве, говорит человек, близкий к РЖД.

Проектные работы по ВСМ Москва – Казань завершены, документация по участкам магистрали направлена в Главгосэкспертизу, сообщили в РЖД. Предпроектные расчеты по ВСМ Москва – Санкт-Петербург, выполненные ранее, будут актуализированы, уточнили в компании.

Такой проект, как высокоскоростная магистраль, рассматривается не столько в призме прямой экономической эффективности или налоговых поступлений, а больше в части совокупного влияния, в том числе на сопутствующие отрасли (металлургия, производство строительных материалов, подвижной состав), говорит партнер PwC Михаил Баженов. Но прежде всего это качество жизни и повышение мобильности населения, указывает он.