ФАС предложила очередной вариант расчета тарифов от эталонных затрат

Он по-прежнему не нравится ни чиновникам, ни бизнесу

Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: ФАС стремится к эталону

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Руководитель ФАС Игорь Артемьев не оставляет попыток по-новому регулировать тарифы Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с доработанной версией законопроекта о регулировании тарифов (подлинность подтвердил представитель Федеральной антимонопольной службы, ФАС). Проект внесли в правительство ФАС и Минэкономразвития в апреле. Сейчас обсуждаются подзаконные акты к нему, рассказывает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения.

Изменить правила регулирования тарифов в августе 2018 г. поручал президент Владимир Путин, в частности – ввести эталоны и долгосрочные тарифы.