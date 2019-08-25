Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
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Госзакупки, необходимые для исполнения национальных проектов, часто срываются – из-за жалобщиков. «От таких действий [жалобщиков] – миллионные, если не миллиардные убытки», – посетовал в июле председатель правительства России Дмитрий Медведев и поручил ввести ответственность за это вплоть до уголовной. Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.
На 12 национальных проектов и Комплексный план развития магистральной инфраструктуры государство планирует потратить 18,2 трлн руб. за шесть лет (общая стоимость национальных проектов – 25,7 трлн, правительство планирует привлечь частный капитал). На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
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