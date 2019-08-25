Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: Национальные проекты будут защищены от жалоб

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

Срыв торгов, устроенных во исполнение национальных проектов, стоит считать преступлением

Госзакупки, необходимые для исполнения национальных проектов, часто срываются – из-за жалобщиков. «От таких действий [жалобщиков] – миллионные, если не миллиардные убытки», – посетовал в июле председатель правительства России Дмитрий Медведев и поручил ввести ответственность за это вплоть до уголовной. Готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину – вместе с Генпрокуратурой и МВД.

На 12 национальных проектов и Комплексный план развития магистральной инфраструктуры государство планирует потратить 18,2 трлн руб. за шесть лет (общая стоимость национальных проектов – 25,7 трлн, правительство планирует привлечь частный капитал). На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике