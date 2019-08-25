Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: Переход через Волгу обойдется в $2 млрд

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей

Он поможет добраться из Москвы в Самару за 8 часов

Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.

Этот проект – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить который поручил президент Владимир Путин. Дорога внесена в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Если будет еще и скоростная трасса до Казани, время в пути из Москвы в Самару сократится с 16 до 8 часов, сказано в материалах проекта.

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